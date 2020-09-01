Барановская в косухе цвета неба, Бабкина в пайетках и другие звездные мамы и бабушки на 1 сентября

А вот Ксении Бородиной пришлось несладко: в Сети ее образ раскритиковали в пух и прах. Ведущая появилась на линейке в мини-шортах, бланковой рубашке и объемном блейзере. Завершили look массивные лоферы, надетые на плотные носки. «А носки-то бабушкины!», «Юбочка коротковата для проводов в школу», «Как будто штаны надеть забыла», «Как-то не для школы одета мать», «Мать забегалась, захлопоталась и юбку забыла надеть» — пишут в комментариях.