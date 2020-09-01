Барановская в косухе цвета неба, Бабкина в пайетках и другие звездные мамы и бабушки на 1 сентября
Фото: Instagram @ngbabkina
Юлия Барановская выстроила образ вокруг нежного цвета неба и флористических мотивов. Летящее миди-платье с растительным принтом телеведущая зарифмовала с кожаной косухой и белыми кедами.
Проводить внуков в школу Надежда Бабкина решила макисмально ярко. Для этого народная артистка сделала ставку на блейзер насыщенного цвета лайма и футболку с декором из мерцающих пайеток. Уравновесили буйство красок классические черные брюки и кеды — обувь, ставшая фаворитом звездных модниц 1 сентября.
Фото: Instagram @ngbabkina
На торжественной линейке Алла Пугачева появилась в объятиях Максима Галкина и в эффектном молодежном образе. Примадонна блеснула в «теннисной» мини-юбке молочного цвета, которую замиксовала с черным топом, объемным бомбером и кедами. Звезда не могла сдержать слез и эмоций, отправляя двойняшек Гарри и Лизу в первый класс, а супруг поддерживал возлюбленную.
Фото: Instagram @maxgalkinru
Яна Рудковская отметила День знаний в принтованном мини-платье и элегантном твидовом жакете. Дополнил образ радужный шоппер Louis Vuitton и снова кеды — с надписями в духе граффити из коллекции Chanel.
А вот Ксении Бородиной пришлось несладко: в Сети ее образ раскритиковали в пух и прах. Ведущая появилась на линейке в мини-шортах, бланковой рубашке и объемном блейзере. Завершили look массивные лоферы, надетые на плотные носки. «А носки-то бабушкины!», «Юбочка коротковата для проводов в школу», «Как будто штаны надеть забыла», «Как-то не для школы одета мать», «Мать забегалась, захлопоталась и юбку забыла надеть» — пишут в комментариях.
Мама четверых детей Глафира Тарханова во всеоружии: в расслабленном образе, но с напряженными мышцами. Вместо силовой тренировки — подъем школьных рюкзаков.
Алика Смехова отправила младшего сына Макара в 7 класс, а старшего, Артема, — на 4 курс университета. А для линейки звезда подобрала эффектное платье-блейзер в мелкую клетку, которое соединила с золотистыми казаками.
Фото: Instagram @alika_smekhova
Певица Зара доказала, что все гениальное — просто. Артистка составила total black образ из базовых брюк и свободной блузки с акцентным бантом.
Надеть все лучшее сразу решила Мария Погребняк. Многодетная мама облачилась в кипенно-белый комбинезон (в котором уже появлялась ранее) и дополнила аутфит броскими украшениями и крупными солнцезащитными очками.
Актриса Ольга Медынич поставила на насыщенный горчичный оттенок и не прогадала: удобная двойка из свободных брюк и блузки поддерживает настроение праздника и отлично сочетается с туфлями из синего сатина.
Кто из звездных мам и бабушек, на ваш взгляд, самый стильный?
Фото: Instagram
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