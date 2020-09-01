7-летний сын Рудковской и Плющенко пошел в школу: «Наш Сашка — первоклашка»
Фото: www.instagram.com/rudkovskayaofficial/
Яна Рудковская и Евгений Плющенко проводили 7-летнего сына Александра в первый класс. Ранее продюсер говорила, что предпочтет домашнее образование для младшего ребенка в семье. За это на нее обрушились подписчики, обвинившие Яну в том, что она хочет запереть Гном Гномыча дома и окончательно подчинить его себе.
Но 1 сентября стало ясно: Саша будет ходить в школу. Рудковская показала в Instagram фото с сыном-школьником.
«Наш Сашка — первоклашка. Всех первоклассников и школьников с Днем знаний! Ура!», — подписала Яна снимки.
«Поздравляем! Теперь он Александр!», «Какие красивые. С праздником», «Саня, держись! Хорошего дня и легкой учебы», «Класс! Мои поздравления! Хороших вам оценок! Маме и папе терпения!», «Успехов в учебе», — поздравили новоявленного ученика и его родителей.
Яну Рудковскую и Евгения Плющенко не раз критиковали за методы воспитания Саши. Многие подписчики уверены, что ребенок стал заложником славы своих родителей. Яна и Евгений всегда отрицают то, что насильно заставляют ребенка позировать во время многочисленных фотосессий.
Напомним, у Евгения есть еще 14-летний сын Егор от первой жены Марии Ермак, а у Яны два взрослых сына — Николай и Андрей — от брака с Виктором Батуриным.
Фото и видео: Instagram Яны Рудковской и Евгения Плющенко
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