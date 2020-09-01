7-летний сын Рудковской и Плющенко пошел в школу: «Наш Сашка — первоклашка»

Яна Рудковская и Евгений Плющенко проводили 7-летнего сына Александра в первый класс. Ранее продюсер говорила, что предпочтет домашнее образование для младшего ребенка в семье. За это на нее обрушились подписчики, обвинившие Яну в том, что она хочет запереть Гном Гномыча дома и окончательно подчинить его себе.

Но 1 сентября стало ясно: Саша будет ходить в школу. Рудковская показала в Instagram фото с сыном-школьником.

«Наш Сашка — первоклашка. Всех первоклассников и школьников с Днем знаний! Ура!», — подписала Яна снимки.