Анджелина Джоли сменила черные бесформенные наряды на облегающие платья

Не так давно Джоли обратилась к женщинам, подняв проблему абьюзивных отношений в семьях. Для выступления звезда выбрала лаконичное белое платье, подчеркивающее силуэт. В нем же вездесущие папарацци поймали звезду во время шопинга с детьми в Лос-Анджелесе. Актриса дополнила наряд сумкой Christian Dior и удобными мюли Fendi без каблука, как сообщает Daily Mail. Неудивительно: платье безупречно сидит на фигуре многодетной мамы, да и трендом на осознанность в моде уже никого не удивишь. Селебрити, первые леди и монаршие особы то и дело выходят в свет в одном и том же. Финальным штрихом образа Анджелины стал неотъемлемый в свете последних событий аксессуар — защитная маска.

Напомним, что Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в 2016 году после 10 лет отношений. И лишь недавно актриса назвала причину развода, процесс которого сопровождается многочисленными судебными заседаниями и до сих пор не дает покоя ни звездной паре, ни публике. Подробнее читайте на Passion.ru.