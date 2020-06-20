Анджелина Джоли впервые за три года прокомментировала развод с Брэдом Питтом: «Я думала о благополучии детей»
Фото: Hubert Boesl/ Global Look press
Киноманы гадают, что же стало причиной столь стремительного краха семьи Джоли и Питта. Экс-супруги хранили молчание. И теперь в интервью журналу «Vogue» Анджелина Джоли впервые за три года прокомментировала развод с третьим супругом.
«Я рассталась с Брэдом ради благополучия моей семьи, и это было правильное решение. Я и по сей день думаю только о благополучии детей. Многие воспользовались моим молчанием, и теперь дети видят много лжи о себе в прессе. Но они знают правду, они умные и думают своей головой. Они сильные и смелые», — рассказала Джоли.
Фото: Byron Purvis/ Global look press
Шестерых детей, трое из которых приемные, Анджелина и Брэд воспитывают вместе. Перед свадьбой актеры заключили жесткий брачный контракт, по условиям которого, Питт в случае измены жене, лишался бы права воспитывать детей. Получается, что измена как причина разрыва отпадает.
В интервью «Vogue» актриса в очередной раз напомнила, что не делает разницы между родными и приемными детьми.
«И рождение, и усыновление детей — прекрасные способы обрести семьею. Об этом важно говорить. Приемным детям я не могу рассказать о беременности, но я с любовью и подробно рассказываю им, как искала их и какие эмоции меня переполняли, когда я увидела каждого из них», — рассказала многодетная мать.
О том, как с годами менялась Анджелина Джоли, читайте в нашей рубрике «Было-стало».
Фото: East News, Byron Purvis, Cinetext/Distler, Hubert Boesl, Armando Gallo, Roger Karnbad/Michelso, Stringer, Junko Kimura, Dave Longendyke, MediaPunch/face to face/ Global Look press
Видео: телеканал НТВ
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