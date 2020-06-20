Анджелина Джоли впервые за три года прокомментировала развод с Брэдом Питтом: «Я думала о благополучии детей»

Шестерых детей, трое из которых приемные, Анджелина и Брэд воспитывают вместе. Перед свадьбой актеры заключили жесткий брачный контракт, по условиям которого, Питт в случае измены жене, лишался бы права воспитывать детей. Получается, что измена как причина разрыва отпадает.

В интервью «Vogue» актриса в очередной раз напомнила, что не делает разницы между родными и приемными детьми.

«И рождение, и усыновление детей — прекрасные способы обрести семьею. Об этом важно говорить. Приемным детям я не могу рассказать о беременности, но я с любовью и подробно рассказываю им, как искала их и какие эмоции меня переполняли, когда я увидела каждого из них», — рассказала многодетная мать.

О том, как с годами менялась Анджелина Джоли, читайте в нашей рубрике «Было-стало».