Анджелина Джоли проиграла Брэду Питту в суде

Тем не менее, авантюра Джоли не увенчалась успехом. Удерик продолжит возглавлять судебный процесс, что совсем не на руку Анджелине. Актриса не хочет делиться с экс-супругом правами на опеку детей, но если раньше она могла мотивировать такое нежелание тем, что Питт имел пристрастия к запрещенным веществам и любил выпить, то теперь рычагов давления на суд у нее фактически не осталось: Брэд завязал с вредными привычками и начал строить новые отношения. Более того, актер категорически против, чтобы его бывшая жена вместе с их детьми переезжала в Великобританию.

У Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей: 13-летняя Шайло,11-летние двойняшки Вивьен и Нокс, 14-летняя Захара, 16-летний Пакс и 19-летнеий Мэддокс. Звезды воспитывали их вместе, но после 12 лет совместной жизни супруги разошлись. Анджелина рассказала, что причиной разрыва стали пагубные пристрастия актера, который позволял себе выпивать при детях и подавал им пагубный пример своим поведением. Пока опека над всем детьми оформлена на Джоли, а Питт может только видеться с семьей время от времени, но после принятия решения по затянувшейся тяжбе ситуация может измениться: актер давно справился со своими демонами и может рассчитывать на равную опеку над детьми.