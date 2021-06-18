7 нарядов Джилл Байден, которые несли в себе тайный смысл
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Сентябрь 2020 г. Сапоги "5050 Vote Boots”.
Первая леди США — поклонница кастомизации. Например, вместительный и далеко не бюджетный шоппер от Valentino доктор Байден отдала на растерзание любимым собакам. Вернее, заказала изображение любимых питомцев и своих инициалов. А поддержать мужа в предвыборной гонке Джилл решила с помощью кожаных сапог Stuart Weitzman за 695 долларов (около 50 400 рублей), на которых разместила надпись "Vote".
Фото: GettyImages
Ноябрь 2020 г. Платье с цветами от Oscar de la Renta.
Это платье сопровождало победную речь Джо Байдена и стало символом готовности первой леди войти в Белый дом. Неудивительно, ведь ценник за наряд достоин жены президента — 5690 долларов (около 412 000 рублей). Любопытно, что Оскар де ла Рента — любимый дизайнер Мишель Обамы, а некогда и Жаклин Кеннеди.
Фото: Globallook
Январь 2021 г. Пурпурное платье Jonathan Cohen и пальто "Unity".
На инаугурацию мужа Джилл выбрала сиреневый — символ единства, а также один из знаком движения суфражисток. Фиолетовый образуется при слиянии синего и красного — цветов Республиканцев и Демократов. В главных ролях — пальто за 3895 долларов (около 282 300 рублей) и платье за 166 350 рублей).
Фото: Eastnews
Январь 2021 г. Образ Markarian.
Как и Мелания Трамп, Джилл Байден выбрала для инаугурации супруга лазурный. Наряд был создан местным нью-йоркским брендом Markarian. Он — символ доверия и стабильности.
Фото: Globallook
Белый наряд с инаугурации от Gabriela Hearst изготовлен из экологичных материалов. Верх из сетки украшен вышивкой в виде цветов, символизирующих штаты.
Фото: Eastnews
Март, 2021 г. Платье с лимонным принтом Oscar de la Renta.
И снова любимый дизайнер! На этот раз миссис Байден уличили в копировании образов Меган Маркл: супруга принца Гарри появлялась в подобном наряде ранее, на одной из онлайн-конференций.
Фото: Eastnews
Апрель, 2021 г. Платье, как на инаугурации, но в другом цвете.
Подобный наряд вы где-то уже видели, и вам точно не показалось. Платье для выступления мужа перед Конгрессом первая леди выбрала практически идентичное тому, в котором отмечала его приход к власти.
Фото: Globallook
Фото: Eastnews / Globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!