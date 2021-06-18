7 нарядов Джилл Байден, которые несли в себе тайный смысл

Апрель, 2021 г. Платье, как на инаугурации, но в другом цвете.

Подобный наряд вы где-то уже видели, и вам точно не показалось. Платье для выступления мужа перед Конгрессом первая леди выбрала практически идентичное тому, в котором отмечала его приход к власти.