52-летняя Валерия отправилась в гости в «богатом» монохромном образе с золотистыми сапогами и пышной юбкой
Фото: Instagram Валерии
Валерия - известная модница. Она часто радует поклонников своими экспериментами, получая комплименты, и монохромный образ певицы в золотистых тонах не стал исключением.
«Пришлось при полном параде ехать на репетицию, потому что оттуда сразу отправились поздравлять Ларису Долину с Днем рождения. Как же радостно было встречаться с теми, кого уже так давно не видели - наши любимые, хорошие, прекрасные коллеги и друзья. Кто бы что ни говорил, мы - семья. Буду ждать профессиональных фотографий, а пока фото до мероприятия», - пояснила выбор одежды она.
«Какая Вы роскошная! Безумно красивые "вкусные" цвета», «Какой шикарный образ!! Просто бомба», «Какая красотка», «Как я люблю такие юбки», «Мне очень нравится Ваш стиль», «Золотая Наша», «Богиня красоты», «Как всегда неотразима»,« Очень эффектно и Вам к лицу», «Какая Вы хорошенькая!! Тонкий вкус - это про Вас», - обсуждают подписчики.
Валерия, сохранившая в 52 хрупкую фигуру, часто появляется в списках интересно одетых людей. Ей одинаково хорошо удаются как повседневные образы, так и дерзкие - с мини и чулками в сеточку, например.
Фото и видео: Instagram/@valeriya
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