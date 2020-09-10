52-летняя Валерия отправилась в гости в «богатом» монохромном образе с золотистыми сапогами и пышной юбкой

Валерия - известная модница. Она часто радует поклонников своими экспериментами, получая комплименты, и монохромный образ певицы в золотистых тонах не стал исключением.

«Пришлось при полном параде ехать на репетицию, потому что оттуда сразу отправились поздравлять Ларису Долину с Днем рождения. Как же радостно было встречаться с теми, кого уже так давно не видели - наши любимые, хорошие, прекрасные коллеги и друзья. Кто бы что ни говорил, мы - семья. Буду ждать профессиональных фотографий, а пока фото до мероприятия», - пояснила выбор одежды она.