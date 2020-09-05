Песочный тренч, джинсы и кеды: Валерия вышла на прогулку с дочерью Пригожина
Фото: Instagram/ @valeriya
52-летняя певица всегда славилась своим вкусом и умением гармонично миксовать элементы спортивного и классического стиля в одном образе. Это позволяет супруге Иосифа Пригожина оставаться в тренде и визуально выглядеть намного моложе своих лет.
Так исполнительница в очередной раз продемонстрировала стильный образ, выбрав для прогулки с дочерью Пригожина классический песочный тренч Burberry, укороченные джинсы и белоснежные кеды. «Наш чудесный теплый осенний вечер», - лаконично подписала певица снимок, на котором позирует в модном образе.
Поклонники оставили множество комплиментов и восторженных комментариев, особенно отметив чувство стиля и шикарную фигуру Валерии: «Модная и стильная. Прекрасная, как всегда», «Прекрасная и счастливая», «Все при вас. Безупречная», «Валерия такая воздушная в этом плащике! Красота в простоте», «Как у вас все хорошо получается», «Красавица», «Великолепно выглядите».
А вам понравился осенний образ исполнительницы?
Фото: Instagram/ @valeriya
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