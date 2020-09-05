Песочный тренч, джинсы и кеды: Валерия вышла на прогулку с дочерью Пригожина

52-летняя певица всегда славилась своим вкусом и умением гармонично миксовать элементы спортивного и классического стиля в одном образе. Это позволяет супруге Иосифа Пригожина оставаться в тренде и визуально выглядеть намного моложе своих лет.

Так исполнительница в очередной раз продемонстрировала стильный образ, выбрав для прогулки с дочерью Пригожина классический песочный тренч Burberry, укороченные джинсы и белоснежные кеды. «Наш чудесный теплый осенний вечер», - лаконично подписала певица снимок, на котором позирует в модном образе.