Экстремальное мини и чулки в сеточку: 52-летняя Валерия показала, как быть дерзкой и элегантной одновременно

Часто стилисты, рекомендуя дерзкий или яркий акцент, советуют «балансировать» его одеждой или аксессуарами с противоположным эффектом. Яркие цвета и фактуры - приглушенными деталями гардероба. Открытые ноги - закрытым «верхом». Фотографией в образе, созданном по этому принципу, поделилась певица Валерия - в противовес своему настроению.

«Какая-то меланхолия меня накрыла сегодня. Может, это просто дождь?», - написала она.