Экстремальное мини и чулки в сеточку: 52-летняя Валерия показала, как быть дерзкой и элегантной одновременно
Певица Валерия вышла в свет в запоминающемся образе.
Часто стилисты, рекомендуя дерзкий или яркий акцент, советуют «балансировать» его одеждой или аксессуарами с противоположным эффектом. Яркие цвета и фактуры - приглушенными деталями гардероба. Открытые ноги - закрытым «верхом». Фотографией в образе, созданном по этому принципу, поделилась певица Валерия - в противовес своему настроению.
«Какая-то меланхолия меня накрыла сегодня. Может, это просто дождь?», - написала она.
«Шикарная женщина», «Ого, колготки в сеточку опять в моде? А Вы красотка», «Огооонь», «Стильно и красиво», «Как школьница! Такая классная», - делают комплименты поклонники.
А вам нравится этот образ?
Фото и видео: Instagram/@valeriya
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