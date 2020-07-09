Влад Соколовский поздравил свою новую девушку с 21-летием: «Будь счастлива, я постараюсь этому способствовать»

В среду, 8 июля, Влад и Ангелина великолепным образом отметили ее 21-й день рождения на берегу Клязьмы, на новой летней площадке с бассейном.

«Будь всегда счастлива, а я постараюсь этому всячески способствовать», — написал он под нежной фотографией с возлюбленной.