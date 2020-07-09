Влад Соколовский поздравил свою новую девушку с 21-летием: «Будь счастлива, я постараюсь этому способствовать»
Фото: Instagram Ангелины Сурковой
Долгое время после развода с Ритой Дакотой (пара объявила о расставании в августе 2018 года) Влад Соколовский не комментировал свою личную жизнь. Надежды поклонников на воссоединение пары рухнули после того, как они вычислили его новую избранницу — горячую финалистку кастинга в группу Serebro Ангелину Суркову. В начале июля в интервью изданию Super Влад сообщил о расставании с ней, но буквально в тот же день влюбленные помирились.
В среду, 8 июля, Влад и Ангелина великолепным образом отметили ее 21-й день рождения на берегу Клязьмы, на новой летней площадке с бассейном.
«Будь всегда счастлива, а я постараюсь этому всячески способствовать», — написал он под нежной фотографией с возлюбленной.
«Лето — пора ярких эмоций, солнечного настроения, так что всем любви и позитива», — добавил он.
Несмотря на то, что Влад и Рита расстались из-за многочисленных измен (мужчина признавался, что ему «сорвало крышу»), им удалось сохранить дружеские отношения. Недавно Дакота с размахом отметила 30-летие с бывшим мужем и новым избранником.
Фото и видео: Instagram/@vs20/@lee_surkova
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