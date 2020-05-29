Влад Соколовский закрутил роман с горячей финалисткой кастинга в группу Serebro

К примеру, Влад довольно часто позировал на фоне тех же интерьеров, что и финалистка кастинга в группу Serebro. Потом они в одно и то же время отдыхали на Бали, а после одновременно сообщили о том, что заболели коронавирусом. У Ангелины заболевание проходило бессимптомно: «Первый день была небольшая температура, а после у меня на 6 дней пропало обоняние и сильно притупились вкусовые рецепторы, что в корне сейчас меняет мои пищевые привычки , отношение к еде». У Соколовского заболевание протекает серьезнее.