Влад Соколовский закрутил роман с горячей финалисткой кастинга в группу Serebro
Фото: Instagram
Пользователи Сети провели расследование и пришли к выводу, что новой возлюбленной экс-участника «Фабрики звезд» Влада Соколовского стала начинающая певица Ангелина Суркова.
К примеру, Влад довольно часто позировал на фоне тех же интерьеров, что и финалистка кастинга в группу Serebro. Потом они в одно и то же время отдыхали на Бали, а после одновременно сообщили о том, что заболели коронавирусом. У Ангелины заболевание проходило бессимптомно: «Первый день была небольшая температура, а после у меня на 6 дней пропало обоняние и сильно притупились вкусовые рецепторы, что в корне сейчас меняет мои пищевые привычки , отношение к еде». У Соколовского заболевание протекает серьезнее.
Фото: Instagram
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