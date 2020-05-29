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Влад Соколовский закрутил роман с горячей финалисткой кастинга в группу Serebro

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Влад Соколовский

Фото: Instagram

По слухам, 28-летний Влад Соколовский встречается с 21-летней певицей Ангелиной Сурковой.

Пользователи Сети провели расследование и пришли к выводу, что новой возлюбленной экс-участника «Фабрики звезд» Влада Соколовского стала начинающая певица Ангелина Суркова.

К примеру, Влад довольно часто позировал на фоне тех же интерьеров, что и финалистка кастинга в группу Serebro. Потом они в одно и то же время отдыхали на Бали, а после одновременно сообщили о том, что заболели коронавирусом. У Ангелины заболевание проходило бессимптомно: «Первый день была небольшая температура, а после у меня на 6 дней пропало обоняние и сильно притупились вкусовые рецепторы, что в корне сейчас меняет мои пищевые привычки , отношение к еде». У Соколовского заболевание протекает серьезнее.

Фото: Instagram

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