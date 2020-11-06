Названы способы улучшить секс во время пандемии

«События нашей жизни иногда могут вызывать у нас стресс или беспокойство, заставляя мозг работать, даже когда нужно расслабиться, — говорит психолог. — К сожалению, мы не всегда можем избавить нашу жизнь от негатива, но способны поменять свой образ жизни».

Специалист советует спать ежедневно 7-8 часов, придерживаться здоровой, сбалансированной диеты и регулярно заниматься спортом, даже если это час ходьбы в день. «Так вы избавитель от негативных мыслей и состояния, которые убивают сексуальное влечение, — делится эксперт. — Эти эмоции вызывают чрезмерный всплеск кортизола в организме, что может привести к снижению полового влечения».

Психолог напомнила, что секс начинается в уме. «Мы должны чувствовать себя в безопасности, расслабленно и комфортно. Поэтому, если пандемия повлияла на ваше желание заняться сексом, постарайтесь найти причины беспокойства и обсудите это со своим партнером, — добавила она. — Можно устраивать свидания раз в неделю, даже если вы дома. Вы можете нарядиться, приготовить романтический ужин и провести время вместе».