Названы продукты, улучшающие качество секса

Другое исследование, в котором приняли участие иранские, канадские и албанские мужчины, показало, что на мужскую половую жизнь благотворно влияют фрукты и овощи. Эффективны орехи и продукты с высоким содержанием клетчатки. Авторы научного доклада говорят, что представители сильного пола племен Амазонки редко страдают нарушениями эрекции и эякуляции. В их меню речная рыба, бразильские орехи, фрукты и овощи.

Как пишет РИА Новости, для хорошего секса также нужно есть семечки тыквы, кунжут, красное мясо. Дефицит фолиевой кислоты вызывает у мужчин проблемы в постели, поэтому нужно есть бобовые, печень, нут и кукурузу. Кроме того, они рекомендуют кофе, гранат и имбирь.

На женскую половую жизнь положительно повлияют свежие овощи, фрукты, зелень, рыба, морепродукты, белый хлеб, паста, рис, красное вино, оливковое масло и оливки.