Живущим отдельно парам запретят заниматься сексом в Великобритании
Ограничения вступят в силу с четверга, 5 ноября. Людям не разрешается посещать друзей и родственников, живущих в других домах, квартирах. Нельзя будет ночевать вне дома до 2 декабря, если это жилище не относится к «пузырю поддержки». При этом закон разрешает посещать близких и родственников, если человек оказывает какую-то помощь: уход за детьми или пожилыми родственниками.
«Вы не должны встречаться в закрытом помещении с близкими или друзьями, если они не являются частью вашей семьи, то есть людьми, с которыми вы живете, или «пузырем поддержки». Ночлег и отпуск вдали от основного места жительства запрещены, включая отпуск в Великобритании и за границей», - говорится в правилах.
Власти Великобритании предполагают, что вторая блокировка может продлиться дольше, чем первая.
Напомним, «пузырь поддержки» (Social bubble) - понятие, введенное еще в первую волну британской эпидемии коронавируса. Оно позволяет британцам, живущим одним или с несовершеннолетними детьми, сформировать круг общения во время коронавирусных ограничений и избежать полной социальной изоляции.
«Как только вы создадите «пузырь поддержки», вы не должны менять того, кто находится в вашем пузыре», - продолжают они. Одиноким людям и парам, которые не могут сформировать пузырь, будет разрешено встречаться только на открытом воздухе в общественных местах, таких как парки, детские площадки, пляжи или в сельской местности.
Фото: pixabay.com
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