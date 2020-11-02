Живущим отдельно парам запретят заниматься сексом в Великобритании

Ограничения вступят в силу с четверга, 5 ноября. Людям не разрешается посещать друзей и родственников, живущих в других домах, квартирах. Нельзя будет ночевать вне дома до 2 декабря, если это жилище не относится к «пузырю поддержки». При этом закон разрешает посещать близких и родственников, если человек оказывает какую-то помощь: уход за детьми или пожилыми родственниками.

«Вы не должны встречаться в закрытом помещении с близкими или друзьями, если они не являются частью вашей семьи, то есть людьми, с которыми вы живете, или «пузырем поддержки». Ночлег и отпуск вдали от основного места жительства запрещены, включая отпуск в Великобритании и за границей», - говорится в правилах.