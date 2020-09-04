От миссионерской до «наездницы»: идеальная поза для секса, согласно вашему знаку зодиака
Овен
Представители данного знака зодиака любят все держать под контролем, поэтому одна из самых предпочитаемых поз для женщин – «наездница», а для мужчин – сзади, полностью подчинив к себе партнершу. Они привыкли занимать доминирующую позицию и потому не откажут себе в удовольствии проявить свой властный характер в постели. Идеальными их романтические отношения окажутся с теми, кто не только готов, но и любит подчиняться, отдав бразды правления своей второй половинке.
Телец
Представители данного знака зодиака ценят комфорт и надежность, поэтому вместо амурных похождений предпочтут качественный домашний секс с проверенным партнером. Одна из самых излюбленных поз – «миссионерская», ведь именно так они могут расслабиться и полностью сосредоточиться на своих ощущениях.
Близнецы
Представители данного знака зодиака не ищут легких путей и предпочитают позы «с изюминкой», главное - чтобы обязательно присутствовал зрительный контакт с партнером. Ведь если они видят насколько возбуждена их вторая половинка, то заводятся сами и, соответственно, еще больше выкладываются во время процесса. Одна из самых излюбленных позиций – стоя лицом к лицу (или облокотившись на дерево где-нибудь в глухом лесу, ведь секс на природе их прельщает больше, чем банальные «домашние занятия любовью»).
Рак
Представителям данного знака зодиака очень важно иметь возможность демонстрировать свои эмоции и получать ответную реакцию. Именно поэтому они предпочитают позу «наездница» (или «миссионерская», если речь идет о мужчине), чтобы вдоволь насладиться удовольствием партнера. Они ищут не столько физического контакта, сколько «родство душ», поэтому эмоциональная близость во время интима для них является приоритетом.
Фото: Pexels.com
Лев
Представители данного знака зодиака весьма искушенные любовники, которых сложно чем-либо удивить. Они с удовольствием займутся сексом в какой-нибудь зеркальной комнате и будут наслаждаться своим эффектным видом во время процесса. Одна из самых излюбленных поз – догги-стайл, позволяющая в полной мере прочувствовать ритм, темперамент, страсть и увидеть ответную реакцию партнера.
Дева
Представители данного знака зодиака весьма чувствительны, даже если не демонстрируют это в обычной жизни. Им важно установить зрительный контакт с партнером и не отвлекаться на внешние раздражители во время процесса. Именно поэтому самые актуальные позы для них – «ложки» или на боку лицом к лицу. Так они полностью сосредотачиваются на своих ощущениях и эмоциях своей второй половинки.
Весы
Представители данного знака зодиака ценят равноправие, в том числе и в интимном процессе. Они считают, что каждый из партнеров должен приложить равные усилия для достижения общей цели. При этом им не нравится пассивность, но и слишком активничать они тоже не станут. Одна из самых излюбленных поз – «паук» или «краб», когда влюбленные могут обвить друг друга ногами, установить зрительный контакт и двигаться в комфортном для них обоих ритме, проникая максимально глубоко.
Скорпион
Представители данного знака зодиака являются настоящими соблазнителями и искусными любовниками, знающими толк в сексуальных развлечениях. Веревки? БДСМ? Ролевые игры и элемент неожиданности? Для этих искушенных натур нет ничего невозможного. Если вы оказались в постели со Скорпионом, то просто отбросьте стыд или какой-то страх и приготовьтесь получить максимальное удовольствие. Любимая поза та, где можно в полной мере использовать наручники и маску.
Фото: Pexels.com
Стрелец
Представители данного знака зодиака просто обожают ролевые игры и спонтанность. Если страсть накроет их в каком-нибудь неожиданном месте, они найдут способ реализовать свои фантазии и доставить удовольствие партнеру. Одна из самых предпочитаемых поз – сзади, идеально подходящая для быстрого секса и глубокого проникновения.
Козерог
Представители данного знака зодиака в жизни привыкли все держать под контролем, но в спальне с удовольствием передадут бразды правления партнеру, расслабятся и постараются получить максимальное удовольствие. Им подходят позы, в которых они могут максимально сосредоточиться на собственных ощущениях – догги-сайл или даже «миссионерская».
Водолей
Представители данного знака зодиака являются настоящими фантазерами и предпочитают «секс с изюминкой». Любовные игры в постели кажутся им слишком банальными, поэтому они с удовольствием задействуют для своих утех и другие предметы мебели. Одна из самых актуальных поз – «наездница» на стуле, когда есть зрительный контакт с партнером и новизна в ощущениях.
Рыбы
Представители данного знака зодиака все силы и энергию направляют на то, чтобы в первую очередь доставить удовольствие своей второй половинке (а лишь затем уже подумать о собственных ощущениях). Для женщин-Рыб будет идеальна позиция «лягушка», когда они садятся лицом к партнеру, вытягивают ноги вперед, упираются руками в спинку кровати и абсолютно свободны в своих движениях, а для мужчины – «миссионерская» или стоя лицом к лицу.
Фото: Pexels.com
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