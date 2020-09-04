От миссионерской до «наездницы»: идеальная поза для секса, согласно вашему знаку зодиака

Овен

Представители данного знака зодиака любят все держать под контролем, поэтому одна из самых предпочитаемых поз для женщин – «наездница», а для мужчин – сзади, полностью подчинив к себе партнершу. Они привыкли занимать доминирующую позицию и потому не откажут себе в удовольствии проявить свой властный характер в постели. Идеальными их романтические отношения окажутся с теми, кто не только готов, но и любит подчиняться, отдав бразды правления своей второй половинке.

Телец

Представители данного знака зодиака ценят комфорт и надежность, поэтому вместо амурных похождений предпочтут качественный домашний секс с проверенным партнером. Одна из самых излюбленных поз – «миссионерская», ведь именно так они могут расслабиться и полностью сосредоточиться на своих ощущениях.

Близнецы

Представители данного знака зодиака не ищут легких путей и предпочитают позы «с изюминкой», главное - чтобы обязательно присутствовал зрительный контакт с партнером. Ведь если они видят насколько возбуждена их вторая половинка, то заводятся сами и, соответственно, еще больше выкладываются во время процесса. Одна из самых излюбленных позиций – стоя лицом к лицу (или облокотившись на дерево где-нибудь в глухом лесу, ведь секс на природе их прельщает больше, чем банальные «домашние занятия любовью»).

Рак

Представителям данного знака зодиака очень важно иметь возможность демонстрировать свои эмоции и получать ответную реакцию. Именно поэтому они предпочитают позу «наездница» (или «миссионерская», если речь идет о мужчине), чтобы вдоволь насладиться удовольствием партнера. Они ищут не столько физического контакта, сколько «родство душ», поэтому эмоциональная близость во время интима для них является приоритетом.