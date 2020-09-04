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От миссионерской до «наездницы»: идеальная поза для секса, согласно вашему знаку зодиака

По мнению астрологов, то или иное положение звезд на небе может влиять не только на вашу общественную, социальную или финансовую сферу жизни, но и на интимные отношения, состоящие не только из физической активности, но и эмоциональной привязки к партнеру. Ведь от того, как именно вы занимаетесь любовью, можно рассказать о ваших привычках, характере и дальнейших перспективах. Какая поза подходит именно вам, согласно знаку зодиака – на сайте Passion.ru.

Овен

Представители данного знака зодиака любят все держать под контролем, поэтому одна из самых предпочитаемых поз для женщин – «наездница», а для мужчин – сзади, полностью подчинив к себе партнершу. Они привыкли занимать доминирующую позицию и потому не откажут себе в удовольствии проявить свой властный характер в постели. Идеальными их романтические отношения окажутся с теми, кто не только готов, но и любит подчиняться, отдав бразды правления своей второй половинке.

Телец

Представители данного знака зодиака ценят комфорт и надежность, поэтому вместо амурных похождений предпочтут качественный домашний секс с проверенным партнером. Одна из самых излюбленных поз – «миссионерская», ведь именно так они могут расслабиться и полностью сосредоточиться на своих ощущениях.

Близнецы

Представители данного знака зодиака не ищут легких путей и предпочитают позы «с изюминкой», главное - чтобы обязательно присутствовал зрительный контакт с партнером. Ведь если они видят насколько возбуждена их вторая половинка, то заводятся сами и, соответственно, еще больше выкладываются во время процесса. Одна из самых излюбленных позиций – стоя лицом к лицу (или облокотившись на дерево где-нибудь в глухом лесу, ведь секс на природе их прельщает больше, чем банальные «домашние занятия любовью»).

Рак

Представителям данного знака зодиака очень важно иметь возможность демонстрировать свои эмоции и получать ответную реакцию. Именно поэтому они предпочитают позу «наездница» (или «миссионерская», если речь идет о мужчине), чтобы вдоволь насладиться удовольствием партнера. Они ищут не столько физического контакта, сколько «родство душ», поэтому эмоциональная близость во время интима для них является приоритетом.

Фото: Pexels.com

Лев

Представители данного знака зодиака весьма искушенные любовники, которых сложно чем-либо удивить. Они с удовольствием займутся сексом в какой-нибудь зеркальной комнате и будут наслаждаться своим эффектным видом во время процесса. Одна из самых излюбленных поз – догги-стайл, позволяющая в полной мере прочувствовать ритм, темперамент, страсть и увидеть ответную реакцию партнера.

Дева

Представители данного знака зодиака весьма чувствительны, даже если не демонстрируют это в обычной жизни. Им важно установить зрительный контакт с партнером и не отвлекаться на внешние раздражители во время процесса. Именно поэтому самые актуальные позы для них – «ложки» или на боку лицом к лицу. Так они полностью сосредотачиваются на своих ощущениях и эмоциях своей второй половинки.

Весы

Представители данного знака зодиака ценят равноправие, в том числе и в интимном процессе. Они считают, что каждый из партнеров должен приложить равные усилия для достижения общей цели. При этом им не нравится пассивность, но и слишком активничать они тоже не станут. Одна из самых излюбленных поз – «паук» или «краб», когда влюбленные могут обвить друг друга ногами, установить зрительный контакт и двигаться в комфортном для них обоих ритме, проникая максимально глубоко.

Скорпион

Представители данного знака зодиака являются настоящими соблазнителями и искусными любовниками, знающими толк в сексуальных развлечениях. Веревки? БДСМ? Ролевые игры и элемент неожиданности? Для этих искушенных натур нет ничего невозможного. Если вы оказались в постели со Скорпионом, то просто отбросьте стыд или какой-то страх и приготовьтесь получить максимальное удовольствие. Любимая поза та, где можно в полной мере использовать наручники и маску.

Фото: Pexels.com

Стрелец

Представители данного знака зодиака просто обожают ролевые игры и спонтанность. Если страсть накроет их в каком-нибудь неожиданном месте, они найдут способ реализовать свои фантазии и доставить удовольствие партнеру. Одна из самых предпочитаемых поз – сзади, идеально подходящая для быстрого секса и глубокого проникновения.

Козерог

Представители данного знака зодиака в жизни привыкли все держать под контролем, но в спальне с удовольствием передадут бразды правления партнеру, расслабятся и постараются получить максимальное удовольствие. Им подходят позы, в которых они могут максимально сосредоточиться на собственных ощущениях – догги-сайл или даже «миссионерская».

Водолей

Представители данного знака зодиака являются настоящими фантазерами и предпочитают «секс с изюминкой». Любовные игры в постели кажутся им слишком банальными, поэтому они с удовольствием задействуют для своих утех и другие предметы мебели. Одна из самых актуальных поз – «наездница» на стуле, когда есть зрительный контакт с партнером и новизна в ощущениях.

Рыбы

Представители данного знака зодиака все силы и энергию направляют на то, чтобы в первую очередь доставить удовольствие своей второй половинке (а лишь затем уже подумать о собственных ощущениях). Для женщин-Рыб будет идеальна позиция «лягушка», когда они садятся лицом к партнеру, вытягивают ноги вперед, упираются руками в спинку кровати и абсолютно свободны в своих движениях, а для мужчины – «миссионерская» или стоя лицом к лицу.

Фото: Pexels.com

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