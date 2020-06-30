Объемное мини-платье и округлившийся живот: Кети Топурия снова спровоцировала слухи о беременности
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Фото: Пресс-служба
33-летняя солистка популярной группы «А'Студио» Кети Топурия появилась на вечеринке в стильном объемном платье, скрывающем фигуру.
Фото: Пресс-служба
Для выхода в свет певица выбрала мини-платье оливкового оттенка, которое было особенно объемным в области живота. Неужели слухи о том, что Кети находится в интересном положении, оказались правдой?
Напомним, Кети Топурия была замужем за Львом Гейхманом, от которого 15 июня 2015 года родила дочь Оливию. Громким расставанием завершился роман певицы с рэпером Гуфом, который, по слухам, начался еще в период ее замужества. В свою очередь, у Льва Деньгова есть сын Леонид и дочь Шошана от предыдущих отношений.
Фото: пресс-служба / Виктор Бойко, Instagram
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