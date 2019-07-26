Кети Топурия сверкнула роскошным кольцом

Напомним, Кети Топурия была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, от которого в 2015 году родила дочь Оливию. Спустя два года после рождения девочки супруги развелись. Долгое время Кети и Гуф отрицали романтическую подоплеку своих отношений, отмечая, что являются просто друзьями. Тем не менее, поклонники пары были немало удивлены, узнав об изменах рэпера грузинской красотке.