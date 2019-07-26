Кети Топурия сверкнула роскошным кольцом

32-летняя Кети Топурия крайне редко комментирует свою личную жизнь. В минувшем году певица рассталась с рэпером Гуфом (настоящее имя – Алексей Долматов – прим.ред.), однако спустя некоторое время Кети рассказала о воссоединении с музыкантом. 25 июля в Баку стартовал музыкальный фестиваль «ЖАРА», где Кети продемонстрировала роскошное кольцо на безымянном пальце правой руки.
Напомним, Кети Топурия была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, от которого в 2015 году родила дочь Оливию. Спустя два года после рождения девочки супруги развелись. Долгое время Кети и Гуф отрицали романтическую подоплеку своих отношений, отмечая, что являются просто друзьями. Тем не менее, поклонники пары были немало удивлены, узнав об изменах рэпера грузинской красотке.
Появление кольца с шикарным камнем Кети Топурия не комментирует.
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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