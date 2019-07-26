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Кети Топурия сверкнула роскошным кольцом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кети Топурия

Фото: Instagram Кети Топурия
Пользователи Сети разглядели «непростое украшение» на безымянном пальце правой руки певицы.

32-летняя Кети Топурия крайне редко комментирует свою личную жизнь. В минувшем году певица рассталась с рэпером Гуфом (настоящее имя – Алексей Долматов – прим.ред.), однако спустя некоторое время Кети рассказала о воссоединении с музыкантом. 25 июля в Баку стартовал музыкальный фестиваль «ЖАРА», где Кети продемонстрировала роскошное кольцо на безымянном пальце правой руки.

Напомним, Кети Топурия была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, от которого в 2015 году родила дочь Оливию. Спустя два года после рождения девочки супруги развелись. Долгое время Кети и Гуф отрицали романтическую подоплеку своих отношений, отмечая, что являются просто друзьями. Тем не менее, поклонники пары были немало удивлены, узнав об изменах рэпера грузинской красотке.

Появление кольца с шикарным камнем Кети Топурия не комментирует.

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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