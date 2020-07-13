Кети Топурия показала эффектный образ с шелковой комбинацией на фоне слухов о второй беременности

«Вам это к лицу — беременность», «Рожайте уже», — писали фолловеры. Другие же отметили, что фигура Кети Топурии стала стройнее, чем раньше. Многие оценили стильный образ артистки, «Икона!», «Красотуля! Стильная», «Возраст вам к лицу. С годами все хорошеете», — комментируют в Instagram.

Фото: Instagram Кети Топурии

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