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Кети Топурия показала эффектный образ с шелковой комбинацией на фоне слухов о второй беременности

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Кети Топурия блеснула в элегантном образе на фоне слухов о второй беременности

Фото: Instagram @keti_one_official

Кети Топурия порадовала поклонников элегантным летним образом, который частично развеял слухи о второй беременности звезды. В своем Instagram 33-летняя певица показала, как нескучно обыграть палитру нежных кремовых оттенков — получилось стильно.

Солистка музыкальной группы «А’Студио» выстроила аутфит вокруг шелкового платья-комбинации длиной чуть ниже колен в пудрово-розовом цвете. Поверх него звезда накинула свободную удлиненную рубашку из легкой полупрозрачной ткани молочно-белого оттенка. Вторят тандему остромодные мюли на шпильке с узнаваемым кожаным плетением от Bottega Veneta и объемный клатч цвета бордо, по форме напоминающий пирожок. Дополнили образ массивные часы и ювелирные украшения, которых на Кети традиционно много: браслеты, надетые в несколько ярусов, цепочка на шее и серьги-кольца. Напоминаем, что уже не первый раз в Сети обсуждают беременность певицы, которую она никак не опровергает и даже, наоборот, подогревает фото в свободных сарафанах и платьях, скрывающих живот. Судя по фото в шелковой комбинации полуприлегающего силуэта, пополнения в семье не ожидается, а сама звезда в отличной форме.

«Вам это к лицу — беременность», «Рожайте уже», — писали фолловеры. Другие же отметили, что фигура Кети Топурии стала стройнее, чем раньше. Многие оценили стильный образ артистки, «Икона!», «Красотуля! Стильная», «Возраст вам к лицу. С годами все хорошеете», — комментируют в Instagram.

Фото: Instagram Кети Топурии

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