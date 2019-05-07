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Круглосуточная няня, лучшие повара и шампанское: в Сети обсуждают элитные роды Меган Маркл

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Меган Маркл

Фото: Pool/globallookpress
Роды Меган Маркл в клинике для звезд обошлись ей в круглую сумму.

Примерно сутки назад мир узнал, что принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями. Актриса готовилась к родам в домашней обстановке, однако судьба распорядилась иначе. Сын герцога и герцогини Сассекских родился в лондонской клинике Портланд: туда будущая мама была направлена из-за затянувшейся на целую неделю беременности.

Клиника считается элитной, ее клиентами часто становятся звезды первой величины. Певица и дизайнер Виктория Бекхем родила двоих детей в ней, там же рожала «перчинка» Джери Холлиуэлл, которая крайне удачно вышла замуж, жена всемирно известного повара Джейми Оливера, актриса Кейт Уинслет, писательница Сара Фергюсон — герцогиня Йоркская, экс-супруга принца Эндрю.

Первичная консультация в ней стоит порядка 10 тысяч долларов, не включая стоимости услуг выбранного врача, которого можно даже пригласить из США за двойную плату, сообщает The Mirror. За одни сутки в палате будущим мамам выставляют счет в 26 тысяч долларов, за дополнительные 1,5 тысячи клиника предоставляет круглосуточную няню для младенца, чтобы мама могла выспаться. Гостям предлагают шампанское Dom Pérignon и сувениры, доставку еды из ресторана отеля The Dorchester. Родители могут заказать серебряный или бронзовый слепок ножки или ручки младенца, а также фотосессию с ним. Для мам готовят 13 поваров, работающих в госпитале.

Общая стоимость «мероприятия» может достигать полмиллиона долларов, однако Меган решила не гневить подданных.

Сумма счета, который оплатила семья, не разглашается.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: globallookpress, instagram

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