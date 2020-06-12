«Happy birthday, любимый»: бывший муж Ани Лорак похвастался подарком от новой девушки
Фото: Instagram Мурата Налчаджиоглу
В пятницу, 12 июня, бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу празднует 43-летие. В честь этого события любимая девушка предпринимателя устроила ему сюрприз — подарила стильный торт с надписью «Happy birthday, любимый» и фотохолст. Отмечать начали еще накануне, тогда она и вручила ему свой презент.
На видео — не Самия Ахметова, фотографии с которой предприниматель показывал после болезненного расставания с Ани Лорак, и не Яна Беляева, из-за интрижки с которой, по слухам, случился его развод. Новую девушку зовут Лилия, она работает визажистом.
Напомним, что развод Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу стал одной из самых ярких сенсаций 2019 года. Общая дочь и 14 лет брака давали надежду на то, что бывшие супруги воссоединятся, но обид и разногласий оказалось слишком много.
Фото и видео: Instagram
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