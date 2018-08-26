«Могла бы танцевать на нашей свадьбе»: соперница Ани Лорак провоцирует возлюбленного и хейтеров

В Сети пристально следят за развитием ситуации между певицей Ани Лорак, ее супругом Муратом Налчаджиоглу и его предполагаемой любовницей Яной Беляевой. Недавно появились слухи, что Мурат и Яна давно живут вместе и он стал изменять уже не законной супруге, а ей.

Как бы там ни было, на днях девушка намекнула, что готова выйти замуж. Она поймала букет невесты на свадьбе своих друзей и решила рассказать о своей удаче в Instagram. Большинство интернет-пользователей при этом сочли, что слова «Танцую на свадьбе друзей, а могла бы на нашей», которыми Яна подписала один из видеороликов, были адресованы именно Мурату.