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«Могла бы танцевать на нашей свадьбе»: соперница Ани Лорак провоцирует возлюбленного и хейтеров

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Яна Беляева

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На днях киевская модель и бизнес-леди Яна Беляева, которую подозревают в романе с мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу, побывала на свадьбе друзей.

В Сети пристально следят за развитием ситуации между певицей Ани Лорак, ее супругом Муратом Налчаджиоглу и его предполагаемой любовницей Яной Беляевой. Недавно появились слухи, что Мурат и Яна давно живут вместе и он стал изменять уже не законной супруге, а ей.

Как бы там ни было, на днях девушка намекнула, что готова выйти замуж. Она поймала букет невесты на свадьбе своих друзей и решила рассказать о своей удаче в Instagram. Большинство интернет-пользователей при этом сочли, что слова «Танцую на свадьбе друзей, а могла бы на нашей», которыми Яна подписала один из видеороликов, были адресованы именно Мурату.

Тем временем Мурат Налчаджиоглу о разгоревшемся скандале не говорит. Он, как и Ани Лорак, игнорирует откровения анонимов в прессе и избегает бесед с журналистами о своей семейной жизни. Недавно он опубликовал фотографию с мамой, которая оказывает сыну поддержку в этот непростой период. Кстати, на снимке заметно, что Мурат, в отличие от Ани, не снял обручальное кольцо.

Фото и видео: Instagram

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