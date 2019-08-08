Бывший муж Ани Лорак перестал скрывать новую возлюбленную

Мурат не скрывает и имени возлюбленной. Самия Ахметова живет в Киеве, ведет популярную страничку в Instagram. На данный момент ее блог закрыт.

«Какие классные», «Ну и правильно, а то ей можно выставлять фото с новым хахолем, а вам что нельзя», «Правильно сделал)) Желаю ему счастья», «Каждый в этом мире имеет шанс быть счастливым и любимым», «Красивая пара, счастья вам», — обсуждают одни фолловеры.

«Ани в тысячу раз лучше», «Променять Диву на...», «Она чем-то похожа на Кароль», — обсуждают другие.

Инсайдеры уверяют: Мурат и Самия вместе уже около года.