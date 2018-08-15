logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

64-летний Александр Серов закрутил роман с 29-летней экс-участницей «Дома-2»?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Александр Серов

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Российские СМИ обсуждают необычную пару.

Популярный некогда певец Александр Серов напомнил о себе в этом году серией скандальных признаний. И пока вся страна обсуждала его незадавшийся брак, внебрачных детей и бывшую любовницу, использовавшую специальную пробирку, чтобы тайком забеременеть от кумира, скандальный артист закрутил роман с не менее скандальной экс-участницей «Дома-2» Дашей Друзяк.

«Родилась я в г. Одесса, а в Москве осталась после проекта "ДОМ-2". Я не побоялась быть откровенной перед вами. И то, что рассказала о себе, об изменах, о проблемах с законам, об аборте, это только доля моего прошлого», — пишет она в блоге, обещая новые пикантные подробности.

«Мне очень повезло. Всегда мечтала познакомиться с мэтром. Помню, как в детстве слушала его песни, стояла перед зеркалом и представляла себя на большой сцене. А когда поговорила с Александром Николаевичем и рассказала ему о своей нелегкой судьбе, артист решил помочь мне. Когда Александр узнал, что мне негде жить, предложил свою помощь. Сказал, что я могу обосноваться в одной из его свободных квартир. Я была счастлива такому подарку судьбы и очень благодарна исполнителю», — цитирует блондинку «Дни.ру».

Как вам такая пара?

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое