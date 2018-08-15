64-летний Александр Серов закрутил роман с 29-летней экс-участницей «Дома-2»?

Популярный некогда певец Александр Серов напомнил о себе в этом году серией скандальных признаний. И пока вся страна обсуждала его незадавшийся брак, внебрачных детей и бывшую любовницу, использовавшую специальную пробирку, чтобы тайком забеременеть от кумира, скандальный артист закрутил роман с не менее скандальной экс-участницей «Дома-2» Дашей Друзяк.
«Родилась я в г. Одесса, а в Москве осталась после проекта "ДОМ-2". Я не побоялась быть откровенной перед вами. И то, что рассказала о себе, об изменах, о проблемах с законам, об аборте, это только доля моего прошлого», — пишет она в блоге, обещая новые пикантные подробности.
«Мне очень повезло. Всегда мечтала познакомиться с мэтром. Помню, как в детстве слушала его песни, стояла перед зеркалом и представляла себя на большой сцене. А когда поговорила с Александром Николаевичем и рассказала ему о своей нелегкой судьбе, артист решил помочь мне. Когда Александр узнал, что мне негде жить, предложил свою помощь. Сказал, что я могу обосноваться в одной из его свободных квартир. Я была счастлива такому подарку судьбы и очень благодарна исполнителю», — цитирует блондинку «Дни.ру».
Как вам такая пара?
Фото: instagram