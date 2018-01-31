«Она использовала специальную пробирку»: Серов откровенно рассказал, как экс-любовница забеременела от него
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63-летний Александр Серов появился во второй части шоу «Секрет на миллион» и осмелился раскрыть свою главную тайну.
Певец Александр Серов уже несколько лет яростно отрицает, что у него есть внебрачная дочь по имени Кристина. Но редакторы шоу «Секрет на миллион» выяснили, что знаменитость много лет скрывает и еще одного ребенка, которого ему родила поклонница, поэтесса Валентина Аришина. Причем девушка сама захотела забеременеть от кумира и ради этого даже пошла на отчаянные шаги.
«Мы встретились в какой-то общей большой компании. Вместе выпили, ну как это бывает... Произошло что-то невероятное: она резко разделась и прыгнула в постель. Я был в шоке, но поддался, накатило вот это волшебство. Но я знаю, что у нас все не дошло до конца, я остановился в какой-то момент», — вспомнил Серов в беседе с ведущей шоу Лерой Кудрявцевой.
«Потом я лежал в релаксе, повернулся к ней и увидел такую картину: она собирает в специальную пробирку мой биоматериал, ну и направляет его куда следует. Помню, что я разозлился и назвал ее сумасшедшей», — признался певец. Он заявил, что не поверил в положительный исход затеи Валентины, но оказался неправ: девушка забеременела и родила дочь.
О малышке девушка сказала бывшему любовнику лишь через 10 лет, при этом подчеркнула, что ничего не требует от Александра. Поэтому сейчас он достаточно тепло рассказывает о Валентине, хотя признается, что ему неинтересно, как живут обе женщины.
Фото: Instagram, Vk.com