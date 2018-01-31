63-летний Александр Серов появился во второй части шоу «Секрет на миллион» и осмелился раскрыть свою главную тайну.

Певец Александр Серов уже несколько лет яростно отрицает, что у него есть внебрачная дочь по имени Кристина. Но редакторы шоу «Секрет на миллион» выяснили, что знаменитость много лет скрывает и еще одного ребенка, которого ему родила поклонница, поэтесса Валентина Аришина. Причем девушка сама захотела забеременеть от кумира и ради этого даже пошла на отчаянные шаги.

«Мы встретились в какой-то общей большой компании. Вместе выпили, ну как это бывает... Произошло что-то невероятное: она резко разделась и прыгнула в постель. Я был в шоке, но поддался, накатило вот это волшебство. Но я знаю, что у нас все не дошло до конца, я остановился в какой-то момент», — вспомнил Серов в беседе с ведущей шоу Лерой Кудрявцевой.