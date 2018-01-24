63-летний Александр Серов не стремится поддерживать отношения со своими дочками.

Два дня подряд гостем шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» становился популярный певец 90-х Александр Серов. Сейчас, после развода с женой, 63-летний мужчина живет с дочерью по имени Мишель: та переехала к отцу и поддерживает его. Девушка закончила МГИМО, учится во втором институте и является гордостью своего папы. Развод с супругой стал для музыканта неприятным событием: он обнаружил, что она ему изменяет. Подробности любовных отношений певец расскажет в субботнем эфире «Секрета на миллион»:

Музыкант не скрывает, что сам вел весьма разгульный образ жизни. В эфире шоу Дмитрия Шепелева выяснилось, что у него есть предполагаемая дочь Алиса. Ее мама — поэтесса Валентина Аришина. «Я познакомился с ней на каком-то концерте. А потом совершенно случайно что-то могло произойти, как это обычно у музыкантов. Она позвонила ему через пять лет: "Саша, большое тебе спасибо, мне ничего от тебя не надо"», — вспоминает Серов. Сейчас Алисе 29 лет, она живет в Лос-Анджелесе, вышла замуж за голливудского сценариста. «Вот, устроилась, сама», — присвистнул музыкант. Есть у Александра и еще одна предполагаемая дочь, но ее он признавать не намерен, по крайней мере пока. Чтобы доказать, что достойна отцовского внимания и любви, Кристин Тилер, которая тоже живет за границей, сделала тест ДНК в эфире «На самом деле», но результаты пока оглашены не были. Ее мама Надежда Тилер рассказала дочери, что у нее есть папа, когда та была маленькая. Женщина показала девочке плакат: «Это твой отец, он певец». До 14 лет Надежда воспитывала Кристин одна, помогал Йохан Тилер — первый супруг. Мама и дочь переехали к нему в Германию когда девочке был год, но после достижения ею пятилетнего возраста они развелись. Узнав в новых отношениях, что у него проблемы с деторождением, Йохан сделал тест ДНК через суд, после чего выяснилось, что этот мужчина не был отцом ребенка. Надежда, имевшая связь с Александром, утверждает, что дочка родилась от него.

Кристин Тилер и Мишель

Кристин закончила университет в Англии по специальности «маркетинг и международный бизнес», живет в Китае, так как в других странах ей было сложно найти работу. «Тебе нужно искать молодого человека, тебе уже 28 лет, тебе нужен друг, на чье плечо ты могла бы опереться. Ты хочешь контакта с моей дочерью, но пока мы к этому не готовы. Какое может быть общение, если ты живешь в Китае? Я могу устроить визит, проплатить дорогу, но в каком ракурсе я могу вести беседу с человеком, которого я не знаю? Мы не готовы. У Мишель учеба, а у меня проблемы со здоровьем, я нахожусь не в лучшем состоянии», — сказал ей предполагаемый папа Серов.

Александр Серов и Кристин Тилер