Один из самых популярных отечественных певцов поделился сокровенным в эфире программы «Секрет на миллион».

В 2011 году Александр Серов развелся со своей женой Еленой Стебуновой, с которой прожил в браке 19 лет. В новом выпуске программы «Секрет на миллион» исполнитель хитов «Я люблю тебя до слез» и «Ты меня любишь» рассказал, почему принял решение разойтись с супругой. Александр заявил, что Елена никогда его не любила и изменяла ему. «Один раз наткнулся на фотографию, где она сидит в коротком платье с задранными ногами в окружении двух мужчин. Случалось, что она пропадала где-то всю ночь. Я звонил - она грубила. Последние три года брака мы жили в соседних домах на одном участке и почти не общались», — вспомнил певец.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Янв 27, 2018 at 2:55 PST

Кроме того, музыкант обвинил супругу в пагубном пристрастии к алкоголю: «Бывшая жена очень изменилась, ее сейчас сложно узнать. Это все из-за вредных привычек. Честно признаться, ей нужно прекращать злоупотреблять алкоголем. Она и во время брака устраивала мне пьяные истерики. Видимо, ничего не изменилось». Певец рассказал, что одной из причин развода стало ограбление, в котором, по его мнению, была замешана Елена: «У нас из квартиры тогда вынесли 300 тысяч долларов, но ограбление выглядело очень подозрительно. Грабители точно знали, где находится сейф». Серов также вспомнил, что бывшая супруга продала за $300000 его часы и купила себе шикарный автомобиль.

В эфире «Секрета на миллион» певец опроверг слухи о романе с актрисой Ириной Алферовой, снявшейся в его клипе на песню «Ты меня любишь». «С Ириной Ивановной у нас были хорошие дружеские отношения. Даже я ее маму повез в Ялту и мы вместе поехали. Она с мамой жила в одном санатории, а мы в другом. У нас там гастроли были. Но романа не было. Я не герой ее романа!», — признался музыкант.