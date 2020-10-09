Мать двоих детей рассказала, как сократила еженедельные затраты на еду вдвое

«Я нарезаю старую морковь и замораживаю ее, делаю чипсы из картофеля и тоже отправляю в морозилку. Стараюсь сохранить все, что может испортиться», - говорит хозяйка. К тому же Эми ходит по магазинам только по воскресеньям, после 15.00. Именно в это время ритейлеры предлагают отличные скидки.

«Я нахожу отличные предложения. Заранее просматриваю шкафы и морозилку, чтобы подумать план питания на неделю. Использую на кухне все, что могу, а затем составляю что мне нужно и всегда оставляю в магазине не более 40 фунтов стерлингов », - сказала Эми. По словам Аткинсон, ее «программа экономии» не только сберегла средства, но и позволила семье питаться правильно и вкусно. «Обычно в пятницу у нас китайская или индийская кухня, вечер домашней пиццы в субботу, жаркое в воскресенье, а в остальные дни недели - стейк, картофель, багеты с фрикадельками, запеканки и так далее», - поделилась Эми.