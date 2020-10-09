Мать двоих детей рассказала, как сократила еженедельные затраты на еду вдвое
Фото: pixabay.com
32-летняя мать двоих детей решила поэкспериментировать с покупками и нашла оптимальный выход. «Раньше я тратила до 100 фунтов стерлингов (около 10 тысяч рублей) в неделю на еду, и мне удалось вдвое сократить эту сумму, до 40 фунтов стерлингов (четыре тысячи рублей) в неделю», - уточнила Эми.
Mum-of-two explains how she cut her weekly food shopping bill in half https://t.co/J5AJuxIti0 pic.twitter.com/NccJWbRX1a— Mirror Money Saving (@MirrorMoney) October 9, 2020
Чтобы добиться невероятного снижения затрат, она использовала различные хитрости - от планирования списка покупок, поиска скидок - до продумывания меню: на кухне Аткинсон ничего не пропадает – Эми старается использовать все продукты в разных блюдах. «Мне не нравится платить полную цену, поэтому я всегда в первую очередь ищу выгодные покупки», - объяснила экономная мама. Девушка следит за тем, чтобы вся еда дома была съедена.
«Я нарезаю старую морковь и замораживаю ее, делаю чипсы из картофеля и тоже отправляю в морозилку. Стараюсь сохранить все, что может испортиться», - говорит хозяйка. К тому же Эми ходит по магазинам только по воскресеньям, после 15.00. Именно в это время ритейлеры предлагают отличные скидки.
«Я нахожу отличные предложения. Заранее просматриваю шкафы и морозилку, чтобы подумать план питания на неделю. Использую на кухне все, что могу, а затем составляю что мне нужно и всегда оставляю в магазине не более 40 фунтов стерлингов », - сказала Эми. По словам Аткинсон, ее «программа экономии» не только сберегла средства, но и позволила семье питаться правильно и вкусно. «Обычно в пятницу у нас китайская или индийская кухня, вечер домашней пиццы в субботу, жаркое в воскресенье, а в остальные дни недели - стейк, картофель, багеты с фрикадельками, запеканки и так далее», - поделилась Эми.
Фото: Pixabay.com
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