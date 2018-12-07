Как правильно вести семейный бюджет, чтобы ничего не забыть и не сойти с ума

Почему вам стоит начать вести бухгалтерию?

Во-первых, хотя бы для того, чтобы понимать, сколько (и куда!) у вас у вас уходят каждый месяц деньги. А во-вторых, таким образом вы сможете контролировать свои траты, оптимизировать расходы и планировать свое будущее. Возможно, после сведения дебета с кредитом вы поймете, что вам срочно нужно сменить работу на высокооплачиваемую или вовсе отправить супруга на подработку (всякое в жизни бывает и к этому тоже стоит быть готовыми).

Контроль финансов

Даже если до этого момента вы привыкли с супругом не вести учет и спускать все до последней копейки на сиюминутные желания, то пришло время изменить свою тактику. Любому человеку, даже миллионеру, для которого спустить за вечер несколько тысяч сотен, не составит труда, необходимо знать, сколько денег у него находится в данный момент и какую сумму он может потратить за раз, а какую – отложить на всякий случай. Поэтому наберитесь смелости и договоритесь со своим благоверным, что теперь у вас начнется новая жизнь, где вы все будете держать под контролем (в первую очередь свои финансы). Заведите отдельный блокнот (или воспользуйтесь специальным приложением для смартфона), где вы аккуратно будете фиксировать денежные поступления и свои траты.

Долой ненужные траты!

Как только вы стали понимать, сколько денег у вас появляется ежемесячно, и сколько вы тратите, вы можете прикинуть, действительно ли все приобретенные товары были столь уж необходимы. Другими словами, вам нужно провести анализ и понять, без чего вы бы спокойно обошлись в этом месяце. Возможно, вам удастся благодаря этому выкроить несколько свободных денег, которые вы будете откладывать на мечту или потратите на то, что тоже давно требовало обновления, но у вас постоянно не хватало на это средств. Вы легко сможете обнаружить «дыры» в своем бюджете и понять, чем их можно закрыть.

Подушка безопасности

Следующий шаг, который вы можете себе позволить – начать формировать так называемую подушку безопасности, если до этого момента она не была у вас еще запланирована. И если вдруг случайно нагрянет беда (или просто внештатная ситуация), то у вас будут средства, чтобы продержаться первое время. Так, например, история из жизни. Николай занимал руководящую должность в крупной компании. Его очень долгое время переманивали конкуренты и после очередного обещания увеличить ему оклад вдвое, он сдался. У конкурентов было условие, чтобы он оперативно уволился, а они тем временем заканчивают процедуру оформления прав на еще одну компанию, которой, собственно, Николаю и предстояло руководить. Мужчина подумал и решил, что предложение выгодное, тут же написал заявление по собственному. И вот тут начались заминки. Уволили его быстро, выплатив зарплату за месяц. А вот конкуренты пока никак не могли получить документы на руки и, соответственно, Николая оформить им тоже пока было некуда. В итоге мужчина, который не привык экономить и жил на широкую ногу, вынужден был ужать все свои расходы и ждать, пока ему поступит официальное предложение о работе. Стресс? Конечно! Тем более, что по факту теперь деньги зарабатывала жена и она же вязала на себя большую часть расходов, пока ее благоверный официально не устроится куда-либо. Вот для таких случаев финансисты и советуют собирать «подушку безопасности», чтобы в случае болезни, потери работы и прочее, можно было спокойно жить и оплачивать свои счета.