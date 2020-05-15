Антикризисный рацион: какие продукты будут актуальны не только во время карантина, но и после него
4 простых совета, как не покупать лишнего и питаться вкусно и разнообразно
Совет 1. Критически оцените свою традиционную продуктовую корзину
Первый и главный совет — не нужно ничего покупать по чужим спискам. Именно поэтому мы не станем перечислять: мука, консервированный тунец, куриные бедрышки… А если вы едите только грудку? Или никогда ничего не печете дома и не планируете начинать?
Если вы отправитесь за покупками с готовым списком необходимого из Интернета, велика вероятность к концу недели остаться с набором продуктов, которые неясно, как готовить и непонятно, кто будет их есть. А сейчас, когда лишних денег нет и многие остались без работы, к покупке еды нужно подходить максимально рационально, чтобы не тратить на нее лишнего. Поэтому отталкивайтесь от рациона своей семьи. Сейчас есть время сесть и написать личный шопинг-лист. Для этого составьте несколько списков: блюда, которые вы обычно готовите, и блюда, которые любит ваша семья; рецепты, которые вы хотели бы попробовать (наверняка у вас в Instagram или Facebook есть папка с сохраненными постами блюд).
После того как оценили, кто что любит, прикиньте меню на неделю. Критерии простые: вам должно быть легко это готовить (или интересно — сюда новые рецепты) и ваши домашние с удовольствием это съедят — обращаемся за идеями и вдохновением к своим спискам. Если вы работающая мама, добавьте еще один критерий — блюда должны быть быстрыми и легкими в приготовлении, чтобы не проводить у плиты несколько часов. При наличии готового меню уже можно и список продуктов составлять. И в нем точно будет все актуальное и нужное.
Совет 2. Покупайте универсальное
Сейчас важно свести походы в магазин к минимуму (режим самоизоляции ведь продлен до 31 мая и за продуктами выезжать можно не больше 2 раз в неделю) — и даже если вы заказываете онлайн, все равно не стоит увлекаться и ежедневно встречать курьеров. А значит, в списке покупок должны быть универсальные продукты: такие, из которых вы сможете приготовить много разнообразных блюд и которые при этом достаточно долго хранятся (например, в заморозке). Ну и если вдруг не будет настроения действовать по плану, важно иметь простор для экспериментов — то есть приготовить из купленного продукта не то, что написано в меню, а что-то другое.
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Исходя из этого критерия, не стоит покупать экзотические фрукты, незнакомые овощи, необычные соусы или, например, красную рыбу. Сколько вариантов приготовления рыбы вы легко вспомните – и в скольких из них не понадобятся дополнительные сложные ингредиенты? А если купить, к примеру, фарш, из него получатся котлеты, тефтели, ежики, рагу, соус для пасты и при желании даже пельмени. И главное, в морозилке он хранится до 3 месяцев. Поэтому батат, кольраби и наршараб лучше оставить для кулинарных экспериментов во времена большей финансовой стабильности. А сейчас лучше добавьте в корзину картофель, морковь и томатную пасту.
Совет 3. Выбирайте здоровые полуфабрикаты
Домашняя еда — это прекрасно. Но если вы обеспечиваете завтраками, обедами, ужинами и перекусами всю семью на ежедневной основе несколько недель подряд, вы наверняка устали. Да даже себе готовить все время с нуля надоедает. И тогда на помощь приходят полуфабрикаты или продукты-помощники, которые готовятся быстро и легко (привет, макароны, консервы и заморозка!).
Котлеты и наггетсы выбирайте по составу: смотрите, чтобы в них не было множества странных ингредиентов. Если без гугла не можете понять, что эта добавка означает или зачем она нужна, не берите.
Также обращайте внимание на содержание сахара, насыщенных жиров и соли в полуфабрикатах. Например, во многие консервы добавляют сахар или соль (а иногда и то, и другое), хотя ту же кукурузу легко можно найти и без всего этого. Не лишней будет и заморозка — овощи, ягоды, фрукты и их смеси.
Совет 4. Покупайте больше овощей и фруктов
Весна — время, когда выпадают волосы, шелушится кожа и организм явно намекает о недостатке витаминов. А сейчас мы еще и дома сидим постоянно, то есть в разы реже бываем на свежем воздухе и солнце, да и после карантина далеко не сразу вернемся к привычному образу жизни. Поэтому помогайте себе — но не витаминными комплексами (их не стоит покупать без анализов и назначения врача), а овощами, фруктами и ягодами.
Эксперты советуют выбирать сезонные — они наиболее полезны и богаты витаминами. Сейчас сезон капусты, спаржи, редьки, различных салатов (кресс-салат, радиккьо, руккола, латук), шпината. Скоро появится молодой редис, а чуть позже — первая клубника и земляника, черешня, абрикосы и парниковые огурчики.
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Хороший вариант — заморозка, о которой мы говорили чуть выше. Быстрозамороженные овощи и фрукты сохраняют все полезные микроэлементы — главное, чтобы были соблюдены условия хранения. Если в пакете прощупываются куски льда, лучше выберите что-то другое.
Какие еще продукты стоит включить в свой рацион на изоляции и после нее
В такой непростой вирусный период особенно важно следить за своим питанием для поддержания и укрепления иммунитета. Питание обязательно должно быть здоровым и разнообразным. Но «здоровое и разнообразное» совершенно не означает дорогое. Вот какие полезные продукты было бы рационально включить в свой рацион – они достаточно долго хранятся и стоят не очень дорого, а значит, в магазин ходить часто не придется.
Продукты животного происхождения, бобовые и крупы
В них больше всего витаминов и минералов. Поэтому в вашем рационе обязательно должны быть продукты животного происхождения: недорогое мясо птицы или рыбу, яйца и молочные продукты. Кроме этого, включите в рацион крупы и бобовые. Чем меньше обработаны крупы и чем дольше времени для их готовки требуется, тем они будут дешевле и, что особенно важно, полезнее. Бобовые также будут источниками ценных нутриентов.
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Капуста, морковь, лук, свекла
Это недорогие источники клетчатки и антиоксидантов. Клетчатка необходима для развития полезной микрофлоры кишечника, что способствует повышению иммунитета. Из овощей рекомендуется включить в рацион капусту, морковь, свеклу и лук. В них очень много водо- и жирорастворимых витаминов. Кроме того, капуста – ценный источник витамина С, который особенно показан в этот период. Из фруктов предпочтение стоит отдавать киви и цитрусовым, также богатых этим витамином.
Растительные масла холодного отжима
Конечно же, в рационе должны быть хорошие растительные масла холодного отжима. Хотя бы оливковое – одной бутылки хватит надолго. Рекомендуем также купить в аптеке еще рыбий жир – витамина D нам всем сейчас недостает. Чтобы восполнить его, также включите в рацион жирную рыбу – не обязательно дорогую семгу – хорошие жиры содержат скумбрия и сельдь, яйца, сливочное масло, сыр и другие жирные молочные продукты.
Фото: depositphotos
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