Антикризисный рацион: какие продукты будут актуальны не только во время карантина, но и после него

Совет 1. Критически оцените свою традиционную продуктовую корзину

Первый и главный совет — не нужно ничего покупать по чужим спискам. Именно поэтому мы не станем перечислять: мука, консервированный тунец, куриные бедрышки… А если вы едите только грудку? Или никогда ничего не печете дома и не планируете начинать?

Если вы отправитесь за покупками с готовым списком необходимого из Интернета, велика вероятность к концу недели остаться с набором продуктов, которые неясно, как готовить и непонятно, кто будет их есть. А сейчас, когда лишних денег нет и многие остались без работы, к покупке еды нужно подходить максимально рационально, чтобы не тратить на нее лишнего. Поэтому отталкивайтесь от рациона своей семьи. Сейчас есть время сесть и написать личный шопинг-лист. Для этого составьте несколько списков: блюда, которые вы обычно готовите, и блюда, которые любит ваша семья; рецепты, которые вы хотели бы попробовать (наверняка у вас в Instagram или Facebook есть папка с сохраненными постами блюд).

После того как оценили, кто что любит, прикиньте меню на неделю. Критерии простые: вам должно быть легко это готовить (или интересно — сюда новые рецепты) и ваши домашние с удовольствием это съедят — обращаемся за идеями и вдохновением к своим спискам. Если вы работающая мама, добавьте еще один критерий — блюда должны быть быстрыми и легкими в приготовлении, чтобы не проводить у плиты несколько часов. При наличии готового меню уже можно и список продуктов составлять. И в нем точно будет все актуальное и нужное.

Совет 2. Покупайте универсальное

Сейчас важно свести походы в магазин к минимуму (режим самоизоляции ведь продлен до 31 мая и за продуктами выезжать можно не больше 2 раз в неделю) — и даже если вы заказываете онлайн, все равно не стоит увлекаться и ежедневно встречать курьеров. А значит, в списке покупок должны быть универсальные продукты: такие, из которых вы сможете приготовить много разнообразных блюд и которые при этом достаточно долго хранятся (например, в заморозке). Ну и если вдруг не будет настроения действовать по плану, важно иметь простор для экспериментов — то есть приготовить из купленного продукта не то, что написано в меню, а что-то другое.