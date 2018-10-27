Покупка вещей в интернете, заказ еды из ресторана и еще 8 привычек, угнетающих ваших мам

Покупка вещей в интернете
Заказывать вещи через интернет и даже не примерить их, не отстоять очередь у кассы? Это как? Нашим мамам и бабушкам действительно непонятно, как можно покупать что-то, не посещая магазин и не посмотрев, как на тебе сидит та или иная вещь, не примерив обувь или не сверив срок годности у товаров, если речь идет о продуктах. А если еще и в магазине акции, то как можно упустить шанс выбрать что-то по привлекательной цене и получить при этом что-нибудь в подарок? Нам же, напротив, гораздо проще совершить покупки онлайн и сэкономить свои нервы и время, чем ехать по пробкам в какой-нибудь торговый центр, отстоять там километровую очередь, а затем с полными сумками еще и возвращаться домой. И непременно на общественном транспорте, так же выгоднее, по мнению старшего поколения.
Выбор домашней одежды
Когда моя мама, например, впервые увидела на мне вполне симпатичный костюмчик, она посчитала, что я собралась отправиться куда-то на прогулку, но при этом почему-то не позвала ее с собой. Какого же было ее удивление, когда она узнала, что это не прогулочный спортивный наряд, а очень уютная кашемировая одежда для дома. Естественно в свой адрес я услышала фразы, что «в квартире можно было и не наряжаться» и «зачем столько денег тратить на вещи, которые все равно никто не увидит». Ведь если вспомнить, то в советские времена для дома ничего особенно не приобреталось, максимум халаты, но и в них некоторые умудрялись выходить в магазин или «сбегать тут недалеко». В основном же, вся одежда, которая теряла свой товарный вид, просто переходила в разряд «домашней» и носилась до дыр в прямом смысле этого слова. Поэтому и сложно старшему поколению сейчас понять, зачем нам нужен летний (в виде шелкового халатика, пеньюара или пижамки) и зимний (в виде теплого кашемирового свитера или костюмчика) комплект домашней одежды, когда можно найти что-то старое у себя в шкафу.
Замена домашней еды ресторанной
В современном мире люди научились ценить свое время и вместо того, чтобы тратить, скажем, часы на приготовление пищи (которая не всегда получается такой, как ее задумывала хозяйка), лучше воспользуются сервисом и закажут еду из ресторанов, кафе, да просто из магазина, лишь бы провести несколько лишних минут со своими близкими или за своим любимым делом. Этого нашим мамам, увы, не понять. Они искренне считают, что, проведя целый день у плиты и вложив душу в свои кулинарные шедевры, можно не просто накормить домочадцев вкусной и отменной пищей, но и пригласить друзей на дегустацию. И их очень огорчает тот факт, что веселые застолья канули в Лету и сейчас спокойно можно организовать дружескую вечеринку где-нибудь за стенами дома.
Перекус на бегу (а не полноценный обед или ужин)
Раньше наши мамы и бабушки представить себе не могли, что можно поглощать пищу где-то еще, кроме как за обеденным столом. Они собирались на семейном обеде или ужине и общались, размеренно поглощая заранее приготовленные блюда. Сейчас мы все чаще пренебрегаем традициями и вместо полноценных обедов или ужинов довольствуемся перекусами на бегу, не отрываясь при этом от экрана смартфона или ноутбука.
Свежие блюда «на один раз»
Приготовить что-то только на сегодня? А как же объемные кастрюли борщей и сковороды макарон, которые еле-еле впихиваются в холодильник? Старшее поколение вспоминает, что они всегда готовили обеды и ужины чуть ли не на неделю вперед, а потом просто разогревали то, что было в холодильнике. Современным хозяйкам, если на них все же находит вдохновение и есть время, проще и желательнее сделать все «из-под ножа», чем выковыривать остатки пищи, заботливо приготовленные мамой или бабушкой еще несколько дней назад.
Никаких «наваристых» бульонов
Вам тоже всегда твердили, что первый бульон – самый наваристый и вкусный? Увы, но эксперты рекомендуют забыть это правило и готовить супы только на втором бульоне. Ведь если этого не сделать, то есть шанс вместе с пищей получить вредные вещества, гормоны или антибиотики, которыми кормили животных. Поэтому лучше сберечь свое здоровье и нервы, чем слепо следовать советам наших мам и бабушек.
Отсутствие заготовок на зиму
Еще один пункт, а точнее камень преткновения, например, в нашей семье – нежелание запасаться картошкой, луком и морковкой на зиму, а также, отсутствие заготовок на зиму. Раньше это было необходимостью – продукты разбивались строго по сезонам и из-за тотальной нехватки того или другого, нашим мамам и бабушкам просто приходилось делать закрутки на зиму, либо запасаться овощами впрок. Сейчас же все эти маринованные помидорчики, огурчики, лече, баклажанную икру и аджику можно совершенно спокойно купить в любом супермаркете, впрочем, как и большинство овощей даже в зимний период. Поэтому зачем тратить свое драгоценное время на консервирование?
Регулярное избавление от хлама
Выбросить старые вещи, даже не попытавшись их реанимировать? Как можно? Раньше все добывалось тяжким трудом, поэтому у старшего поколения просто не поднимается рука вынести пришедшие в негодность вещи на помойку. Они ведь могут еще пригодиться в быту или, на самый крайний случай, им можно найти какое-то другое применение и назначение. Поэтому нашим мамам и бабушкам так сложно смириться с тем, с какой легкостью мы избавляемся от ненужного и тут же тратим баснословные суммы на новые товары.
Не экономия на мелочах
«Наши люди на такси в булочную не ездят». Помните эту фразу из культового советского фильма? Действительно, зачем тратить деньги на такси, если можно воспользоваться общественным транспортом или пройтись пешком – тут не далеко! И не важно, что у вас в руках куча пакетов с продуктами или вам просто некогда ждать пока приедет автобус, троллейбус или трамвай, да и толпиться в метро с покупками тоже не очень хочется. Или, например, зачем оббегать все магазины в районе (а то и съездить на другой конец города), чтобы приобрести там что-то на 10 (20-50) рублей дешевле? Опять же, при этом не берется в расчет потраченное время и деньги на дорогу. Старшее поколение старается сэкономить на мелочах, но при этом не понимает, что в итоге все равно экономии не получается.
Отказ от ковров-«пылесборников»
Если бы раньше хозяйке сказали, чтобы она избавилась от ковров, она бы точно посмотрела на вас с ужасом. Ведь раньше ковры украшали жилище, служили некой звукоизоляцией, да ступать зимой по ковру было значительно приятнее, чем по холодному полу. А сейчас данный предмет декора (воспринимаемый многими как пережиток прошлого и очередной «пылесборник») потерял свою актуальность и стал скорее исключением, чем правилом.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock