Покупка вещей в интернете, заказ еды из ресторана и еще 8 привычек, угнетающих ваших мам

Покупка вещей в интернете

Заказывать вещи через интернет и даже не примерить их, не отстоять очередь у кассы? Это как? Нашим мамам и бабушкам действительно непонятно, как можно покупать что-то, не посещая магазин и не посмотрев, как на тебе сидит та или иная вещь, не примерив обувь или не сверив срок годности у товаров, если речь идет о продуктах. А если еще и в магазине акции, то как можно упустить шанс выбрать что-то по привлекательной цене и получить при этом что-нибудь в подарок? Нам же, напротив, гораздо проще совершить покупки онлайн и сэкономить свои нервы и время, чем ехать по пробкам в какой-нибудь торговый центр, отстоять там километровую очередь, а затем с полными сумками еще и возвращаться домой. И непременно на общественном транспорте, так же выгоднее, по мнению старшего поколения.

Выбор домашней одежды

Когда моя мама, например, впервые увидела на мне вполне симпатичный костюмчик, она посчитала, что я собралась отправиться куда-то на прогулку, но при этом почему-то не позвала ее с собой. Какого же было ее удивление, когда она узнала, что это не прогулочный спортивный наряд, а очень уютная кашемировая одежда для дома. Естественно в свой адрес я услышала фразы, что «в квартире можно было и не наряжаться» и «зачем столько денег тратить на вещи, которые все равно никто не увидит». Ведь если вспомнить, то в советские времена для дома ничего особенно не приобреталось, максимум халаты, но и в них некоторые умудрялись выходить в магазин или «сбегать тут недалеко». В основном же, вся одежда, которая теряла свой товарный вид, просто переходила в разряд «домашней» и носилась до дыр в прямом смысле этого слова. Поэтому и сложно старшему поколению сейчас понять, зачем нам нужен летний (в виде шелкового халатика, пеньюара или пижамки) и зимний (в виде теплого кашемирового свитера или костюмчика) комплект домашней одежды, когда можно найти что-то старое у себя в шкафу.

Замена домашней еды ресторанной

В современном мире люди научились ценить свое время и вместо того, чтобы тратить, скажем, часы на приготовление пищи (которая не всегда получается такой, как ее задумывала хозяйка), лучше воспользуются сервисом и закажут еду из ресторанов, кафе, да просто из магазина, лишь бы провести несколько лишних минут со своими близкими или за своим любимым делом. Этого нашим мамам, увы, не понять. Они искренне считают, что, проведя целый день у плиты и вложив душу в свои кулинарные шедевры, можно не просто накормить домочадцев вкусной и отменной пищей, но и пригласить друзей на дегустацию. И их очень огорчает тот факт, что веселые застолья канули в Лету и сейчас спокойно можно организовать дружескую вечеринку где-нибудь за стенами дома.

Перекус на бегу (а не полноценный обед или ужин)