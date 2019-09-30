Томные взгляды и минимум одежды: Виторган устроил Нинидзе чувственную фотосессию

Роман 47-летнего Максима Виторгана и 28-летней Нино Нинидзе начался несколько месяцев назад, и к нему приковано внимание поклонников пары. Влюбленные до сих предпочитают не проявлять чувства на публике, но в свет вместе не выходят.
Недавно влюбленные посетили вместе выставку, посвященную группе The Beatles и вместе появились на праздновании дня рождения известной радиостанции.
Иногда в Instagram Виторгана появляются намеки на присутствие любимой женщины рядом, Нино же вообще не делится совместными снимками, но Максим на них незримо присутствует. Так, актриса разместила в сториз чувственные фотографии, на которых позирует в минимуме одежды.
Фото: Instagram
У Виторгана в также в сториз появилось изображение, в котором он назвал любимую малышкой.
Фото: Instagram
10 сентября Максим Виторган отметил 47-летие в кругу родных и друзей. На празднике, конечно присутствовала и Нино. Она исполнила для любимого чувственную песню.
А на днях мама Нинидзе прокомментировала отношения дочери со взрослым актером. Она рассказала, что только за их отношения, так как Максим заботливый и надежный.
Фото и видео: instagram
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