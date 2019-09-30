Томные взгляды и минимум одежды: Виторган устроил Нинидзе чувственную фотосессию

Недавно влюбленные посетили вместе выставку, посвященную группе The Beatles и вместе появились на праздновании дня рождения известной радиостанции.

Иногда в Instagram Виторгана появляются намеки на присутствие любимой женщины рядом, Нино же вообще не делится совместными снимками, но Максим на них незримо присутствует. Так, актриса разместила в сториз чувственные фотографии, на которых позирует в минимуме одежды.