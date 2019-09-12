Молодая возлюбленная Максима Виторгана показала идеальную фигуру в купальнике

28-летняя актриса Нино Нинидзе славится не только своими актерскими и певческими талантами, но и красотой.
Молодая возлюбленная Максима Виторгана иногда балует поклонников сочными фотографиями и, если публикует что-то, то сразу собирает горсти комплиментов. В очередной раз актриса поделилась с подписчиками снимком, на котором можно оценить ее стройную фигуру.
«лето.лето.хорошо ты еще здесь...», - написала Нино рядом с фотографией, на которой позирует в красивом купальнике, подчеркивающем изгибы ее красивого тела.
Фото: Instagram
«Очень классная», «Веснушка», - похвалили подписчики. Некоторые из них, судя по комментариям, от такой красоты потеряли дар речи, поставив вместо слов смайлики огня.
Нино Нинидзе к 28 годам снялась в 14 фильмах. Но активно про нее заговорили не из-за ролей в кино, а после того, как у нее начался роман с актером Максимом Виторганом, который старше нее на 19 лет. Актеры начали встречаться через несколько месяцев после развода Виторгана с Ксенией Собчак. Нино также недавно рассталась с мужем – актером Кириллом Плетневым.
Кстати, Ксения Собчак, которая 13 сентября выйдет замуж за Константина Богомолова, в новом интервью пожелала бывшему мужу и Нино счастья, отметив, что она очень красивая и талантливая.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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