Молодая возлюбленная Максима Виторгана показала идеальную фигуру в купальнике

Молодая возлюбленная Максима Виторгана иногда балует поклонников сочными фотографиями и, если публикует что-то, то сразу собирает горсти комплиментов. В очередной раз актриса поделилась с подписчиками снимком, на котором можно оценить ее стройную фигуру.

«лето.лето.хорошо ты еще здесь...», - написала Нино рядом с фотографией, на которой позирует в красивом купальнике, подчеркивающем изгибы ее красивого тела.