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«Стильный Максим и прекрасная Нино»: Виторган и Нинидзе вместе посетили фотовыставку

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Виторган

Фото: Instagram Максима Виторгана

47-летний Максим Виторган заметно похорошел после встречи с 28-летней Нино Нинидзе.

После того, как Максим Виторган и Нино Нинидзе перестали скрывать свой роман, их часто видят вместе. На этот раз звездная пара посетила модную выставку.

«Крохотная, но очень симпатичная выставка работ Гарри Бэнсона! На 90% состоящая, естественно, из фотографий Битлз и коротких историях о них. Для тех, кто, как и я пережил личную битломанию, визит обязателен: успокаивает повседневный зуд, льет бальзам и снимает воспаления. Ненадолго, но действенно. Капля патоки иногда спасает мир. А еще там президенты, артисты, боксер, Бобби Фишер и прекрасная N», — написал влюбленный актер.

«Битлз навсегда», «Николсон ❤️», «И прекрасная NIno)», «N и правда прекрасна», «Везет москвичам и гостям столицы», «Эх! Мнеб в Москву)))», — обсуждают подписчики.

Поклонники Максима отмечают, что он заметно похорошел после расставания с Ксенией Собчак и встречи с Нино Нинидзе. Мужчина стал ярче одеваться, а фотографии в его блоге стали еще более вдохновенными.

Согласны с ними?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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