«Стильный Максим и прекрасная Нино»: Виторган и Нинидзе вместе посетили фотовыставку

После того, как Максим Виторган и Нино Нинидзе перестали скрывать свой роман, их часто видят вместе. На этот раз звездная пара посетила модную выставку.

«Крохотная, но очень симпатичная выставка работ Гарри Бэнсона! На 90% состоящая, естественно, из фотографий Битлз и коротких историях о них. Для тех, кто, как и я пережил личную битломанию, визит обязателен: успокаивает повседневный зуд, льет бальзам и снимает воспаления. Ненадолго, но действенно. Капля патоки иногда спасает мир. А еще там президенты, артисты, боксер, Бобби Фишер и прекрасная N», — написал влюбленный актер.