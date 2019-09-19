«Стильный Максим и прекрасная Нино»: Виторган и Нинидзе вместе посетили фотовыставку

После того, как Максим Виторган и Нино Нинидзе перестали скрывать свой роман, их часто видят вместе. На этот раз звездная пара посетила модную выставку.
«Крохотная, но очень симпатичная выставка работ Гарри Бэнсона! На 90% состоящая, естественно, из фотографий Битлз и коротких историях о них. Для тех, кто, как и я пережил личную битломанию, визит обязателен: успокаивает повседневный зуд, льет бальзам и снимает воспаления. Ненадолго, но действенно. Капля патоки иногда спасает мир. А еще там президенты, артисты, боксер, Бобби Фишер и прекрасная N», — написал влюбленный актер.
«Битлз навсегда», «Николсон ❤️», «И прекрасная NIno)», «N и правда прекрасна», «Везет москвичам и гостям столицы», «Эх! Мнеб в Москву)))», — обсуждают подписчики.
Поклонники Максима отмечают, что он заметно похорошел после расставания с Ксенией Собчак и встречи с Нино Нинидзе. Мужчина стал ярче одеваться, а фотографии в его блоге стали еще более вдохновенными.
Согласны с ними?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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