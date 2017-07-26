Виктория Лопырева повеселилась на девичнике в Греции

День своего рождения Виктория Лопырева привыкла отмечать с размахом. В этом году у нее целых два повода для радости: вчера, 26 июля, модель отметила 34-летие, а на прошлой неделе — стала невестой одного из самых завидных женихов страны. Первыми ее поздравили подруги, устроив настоящий девичник.

Девушки явились на виллу Виктории в черных купальниках, на которых было написано ее имя — Miss V. Воздушные шарики и крики разбудили сонную модель, которая проводит время на острове Миконос в Греции после Ибицы и Майорки.