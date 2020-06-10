Поклонники в восторге от яркого образа Светланы Пермяковой: «Карантин пошел на пользу! Похорошела и расцвела»

«Светлана, карантин пошел на пользу! Похорошела и расцвела», «Светлана похорошела помолодела. Отдых пошел на ураа», «Свежа, молода», «С каждым годом только хорошеет», «Какая красивая женщина, в глазах утонуть можно», «Вы прямо светитесь вся! Красивая», «Невероятно красивая!!!!!!», «Такая яркая, красивая и сексуальная», «Давно вас не было в ленте!!! Такой яркий лимонный вам очень идет», «Это прямо Ваш цвет, Светлана! Так Вам к лицу», «Сочно! Ярко! Летне! Прекрасная Светлана», «Сама как Лето!!!! Красотка такая», «Глаз не оторвать», — комментируют восхищенные поклонники.

Несколько лет назад они наблюдали метаморфозы актрисы — из полненькой медсестры из сериала «Интерны» она превратилась в стильную и стройную даму, а естественная красота и смелые эксперименты восхищали их.