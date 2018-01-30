«Сама естественность»: Светлана Пермякова поделилась честным селфи без мейка
Фото из Instagram Светланы Пермяковой
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45-летняя Светлана Пермякова решила опубликовать в своем микроблоге новое фото, на котором предстала без макияжа.
Поклонники не устают засыпать Светлану Пермякову комплиментами по поводу свежих фото, которые она выкладывает в свой Instagram. Актриса действительно выглядит отлично — на новом селфи она позирует без капли косметики и смотрится гораздо моложе своих лет.
«Привет, Сочи! Наконец выспалась. Дышу морским воздухом и готовлюсь к спектаклю!» — так подписала снимок Светлана.
Напомним, недавно Пермякова заявила в эфире шоу «Судьба человека», что давно хочет обвенчаться с отцом своей дочери Вари Максимом Скрябиным, однако его мама против. Впрочем, Светлана старается не расстраиваться.