45-летняя Светлана Пермякова решила опубликовать в своем микроблоге новое фото, на котором предстала без макияжа.

Поклонники не устают засыпать Светлану Пермякову комплиментами по поводу свежих фото, которые она выкладывает в свой Instagram. Актриса действительно выглядит отлично — на новом селфи она позирует без капли косметики и смотрится гораздо моложе своих лет.

«Привет, Сочи! Наконец выспалась. Дышу морским воздухом и готовлюсь к спектаклю!» — так подписала снимок Светлана.