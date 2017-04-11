46-летняя звезда «Интернов» Светлана Пермякова шокировала новым цветом волос

Новый имидж звезды сериала «Интерны» Светланы Пермяковой шокировал ее поклонников. 46-летняя актриса сменила привычный блонд на ярко-розовый. Вероятно предвкушая неоднозначную реакцию, юмористка подписала фото, на котором она запечатлена в новом образе: «Всем добра, любви и счастья».
Фолловеры разделились на два лагеря. Одни утверждают, что розовый цвет подходит актрисе и делает ее визуально моложе на 10 лет. Другие уверены, что в ее возрасте уже поздно совершать такие эксперименты.
А как считаете вы?
Фото и видео: instagram