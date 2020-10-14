Дочь Синди Кроуфорд поделилась архивным фото, на котором позирует с губами цвета черники

Кстати, стоит отметить, что, несмотря на юный возраст, чтобы выглядеть безупречно, Кайя регулярно прибегает к инъекциям красоты: недавно она признавалась, что колола ботокс, а затем немного увеличила объем губ.

Фото: Instagram kaiagerber

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