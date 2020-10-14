Дочь Синди Кроуфорд поделилась архивным фото, на котором позирует с губами цвета черники
Фото: Instagram kaiagerber
Кайе Гербер – дочери известной супермодели Синди Кроуфорд – всего 19 лет, но она и сама уже очень популярная и востребованная манекенщица и даже лицо известного косметического бренда. Судя по ее микроблогу в социальной сети Instagram, она постоянно принимает участие в съемках для топовых глянцевых изданий. И вот на странице девушки появилось новое фото, правда сделанное почти год назад, на котором она позирует в стильном черном платье на фоне развалин храма Зевса для британского Vogue.
Отличительная особенность фотографии – креативный макияж с акцентом на губы, которые накрашены ярко-синей помадой. Стоит отметить, что этот оттенок считается одним из супермодных в мейкапе глаз, но на губах носить его решится далеко не каждая женщина. Однако, как выяснилось, смотрится подобное цветовое решение очень свежо и стильно, не хуже классической алой помады. Оно более чем носибельно и подойдет для создания праздничного макияжа. Поклонники модели оценили образ и на все лады расхвалили свою любимицу: «Чистая красота», «Королева», «Богиня», «Само совершенство», «Какое живописное фото! Какая красивая Кайя! Какое великолепное платье!» – написали одни. Другие отметили невероятное сходство юной манекенщицы с матерью: «Яблонька от яблони, как говорится! Очень похожа на маму!». Третьи сравнили Кайю с известной актрисой Зендайей, прославившейся благодаря сериалу «Эйфория», а также отметили футуристичность пейзажа.
Кстати, стоит отметить, что, несмотря на юный возраст, чтобы выглядеть безупречно, Кайя регулярно прибегает к инъекциям красоты: недавно она признавалась, что колола ботокс, а затем немного увеличила объем губ.
Фото: Instagram kaiagerber
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!