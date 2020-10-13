Из студентки в будущую королеву: главные секреты всегда безупречной укладки Кейт Миддлтон

Однако стиль прически герцогини Кембриджской оформился полностью только к 2013 году. Тогда она начала плотно сотрудничать с Амандой Кук, и волосы стали ее главной изюминкой. Стилист говорит, что укладка непослушной шевелюры Кейт – дело очень непростое, так как от природы ее волосы действительно очень густые, тяжелые и при этом волнистые и непослушные. Чтобы добиться безупречной гладкости и убрать пух, ей приходится использовать 13 щеток для волос, 7 гребней, 2 фена и 3 пары щипцов для завивки. Кроме того, не обойтись и без укладочных средств, которые помогают облегчить процесс, лака для волос для фиксации.

По словам Кук, повторить прическу Миддлтон можно и в домашних условиях. Для этого нужно нанести на влажные волосы мусс для объема (размер порции – примерно мячик для гольфа), затем надо расчесать их, чтобы равномерно распределить средство. Затем необходимо слегка подсушить локоны, приподнимая их пальцами и прогревая корни. При этом важно не трясти фен. Затем стоит приступить непосредственно к укладке, для этого вам понадобится круглая щетка среднего размера. Таким способом досушите волосы до конца. Как только сделаете это, вам понадобятся щипцы среднего диаметра. Возьмите прядь волос прямо под ухом и оберните вокруг прибора для завивки по направлению от лица, подержите в течение нескольких секунд и отпустите. Слегка расчешите и уложите на место. Проделайте то же самое с другой стороны. Затем нанесите легкую сыворотку на середину и концы волос для придания им дополнительного блеска.

В 2019-2020 годах герцогиня вновь слегка освежила свой образ, на сей раз при помощи смены оттенка волос и добавления солнечных бликов, которых ее мастер добился при помощи окрашивания в технике «эйр тач». Светлые пряди обрамляют лицо Кейт и визуально делают волосы еще гуще.

Фото: globallook

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