Модное в 90-х осветление передних прядей вновь стало популярным у звезд

Когда-то обесцвеченные пряди ввела в моду одна из участниц группы Spice Girls, Джерри Холлиуэлл, которая обожала подобную прическу. Тогда же примерила ее на себя популярная актриса Дрю Бэрримор. Однако многие приписывают появление этой тенденции Дженнифер Энистон, у которой было похожее окрашивание в сериале «Друзья». А в 2020-м в социальной сети Instagram в подобном образе можно увидеть певицу Бейонсе, звезду реалити и молодую предпринимательницу, сколотившую целое состояние на косметике имени себя Кайли Дженнер, поп-исполнительницу Дуа Липа и многих других. Чаще всего знаменитости обесцвечивают либо пряди возле лица, либо добавляют к ним еще и челку. В Сети подобное окрашивание называют E-girl, и на сей раз вернули ему актуальность пользователи социальной сети TikTok, массово полюбившие подобную прическу, а звезды лишь подхватили популярную тенденцию.

Фото: Instagram

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