Олеся Судзиловская в ретро-образе поразила поклонников сходством с Любовью Орловой
Олеся Судзиловская в свои 45 выглядит максимум на 30 лет и очень гордится тем, что ей удается сохранять цветущий внешний вид без помощи пластических хирургов. Самоизоляцию актриса воспринимает как дополнительное свободное время, которое можно посвятить уходу за собой, и возможность разобрать архив фотографий и предстать перед поклонниками в разных обличьях.
На сей раз звезда на ночь глядя выложила на своей странице в соцсети Instagram снимок, на котором позирует в строгом ретро-костюме и с макияжем и прической в стиле 30-40-х годов прошлого столетия. Фарфоровая кожа, алая помада, дымчатый мейк глаз, делающий взгляд пронзительным, брови-дуги по моде того времени, а также укладка с тугими локонами – все подобрано безукоризненно. Именно такой образ, в котором не раз блистали великолепные Грета Гарбо и Марлен Дитрих, в предвоенное время был на пике моды. Однако поклонники отметили, что Олеся Судзиловская похожа не на этих блистательных див, а на советскую икону стиля Любовь Орлову, о чем и поспешили сообщить своей любимице.
«Любовь Орлова! Потрясающее сходство в этом образе!», «Олеся, Вам непременно надо сыграть роль Любови Орловой.... Вы очень похожи!», «Шикарный типаж! И актриса, конечно», «Самая красивая актриса нашего кино!!!», «Красавица! И помада – огонь!», «Красива в любом образе... богиня», «Красивый образ, очень женственный», «Дерзкая, но шикарная. Взгляд невроятный. Добрых снов!», «Вам идет стиль 30-40 годов», «Обожаю вас! И вы в роли Любови Орловой не выходите из головы», «Роковая!», – написали они в комментариях под публикацией актрисы.
Фото: Instagram
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