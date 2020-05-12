Олеся Судзиловская в ретро-образе поразила поклонников сходством с Любовью Орловой

«Любовь Орлова! Потрясающее сходство в этом образе!», «Олеся, Вам непременно надо сыграть роль Любови Орловой.... Вы очень похожи!», «Шикарный типаж! И актриса, конечно», «Самая красивая актриса нашего кино!!!», «Красавица! И помада – огонь!», «Красива в любом образе... богиня», «Красивый образ, очень женственный», «Дерзкая, но шикарная. Взгляд невроятный. Добрых снов!», «Вам идет стиль 30-40 годов», «Обожаю вас! И вы в роли Любови Орловой не выходите из головы», «Роковая!», – написали они в комментариях под публикацией актрисы.

Фото: Instagram

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