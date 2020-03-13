Белоснежная улыбка, яркий блонд и еще 5 секретов красоты дивы советского кино Любови Орловой

Актриса панически боялась старости, даже сама мысль о возрасте была для нее мучительна. Она не раз повторяла: «Мне никогда не будет больше 39 лет, ни на один день!» И стоит признать, что ей удалось сдержать данное себе слово: в 70-летнем возрасте актриса Любовь Петровна снялась в картине «Скворец и Лира», в котором сыграла молодую разведчицу! Этот факт будоражил умы сотрудников «Мосфильма» еще до выхода фильма в прокат.

Стильная укладка и неизменный блонд

Биограф Орловой Александр Хорт как-то написал: «Все женщины хотели выглядеть не просто моложе своего возраста, а именно как она – яркая блондинка с эффектной прической. Такой знаменитой она стала благодаря кино, и в рейтинге советских артисток она была лидером. «Орлова» стала именем нарицательным – все население, и мужское, и женское было от нее без ума». Однако так было не всегда. От природы Любовь Петровна была шатенкой, потому, уже будучи звездой театра, она никак не могла пробиться в кино. И тогда по совету мужа артистка приняла волевое решение – стала платиновой блондинкой и больше никогда не изменяла светлым волосам, которые виртуозно укладывала.