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Белоснежная улыбка, яркий блонд и еще 5 секретов красоты дивы советского кино Любови Орловой

Любовь Орлова – ослепительная красавица, вечно юная богиня советского кинематографа, которой восхищались миллионы мужчин и женщин. Платиновую блондинку с яркой внешностью голливудской дивы обожали, ей завидовали и подражали. От рождения она была симпатичной и милой, но вместе с мужем, режиссером Григорием Александровым, ей удалось создать поистине блистательный образ. Как у них это получилось – в новом материале на Passion.ru.

Актриса панически боялась старости, даже сама мысль о возрасте была для нее мучительна. Она не раз повторяла: «Мне никогда не будет больше 39 лет, ни на один день!» И стоит признать, что ей удалось сдержать данное себе слово: в 70-летнем возрасте актриса Любовь Петровна снялась в картине «Скворец и Лира», в котором сыграла молодую разведчицу! Этот факт будоражил умы сотрудников «Мосфильма» еще до выхода фильма в прокат.

Стильная укладка и неизменный блонд

Биограф Орловой Александр Хорт как-то написал: «Все женщины хотели выглядеть не просто моложе своего возраста, а именно как она – яркая блондинка с эффектной прической. Такой знаменитой она стала благодаря кино, и в рейтинге советских артисток она была лидером. «Орлова» стала именем нарицательным – все население, и мужское, и женское было от нее без ума». Однако так было не всегда. От природы Любовь Петровна была шатенкой, потому, уже будучи звездой театра, она никак не могла пробиться в кино. И тогда по совету мужа артистка приняла волевое решение – стала платиновой блондинкой и больше никогда не изменяла светлым волосам, которые виртуозно укладывала.

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Фото: Kinopoisk.ru

Белые зубы

На фотографиях и в фильмах Любовь Орлова предстает идеальной красавицей с белозубой улыбкой, однако это не ее природное достоинство, а плод работы хорошего стоматолога. Тут вновь постарался ее муж, посоветовавший актрисе поставить фарфоровые коронки, и она с удовольствием прислушалась к нему – и ни разу не пожалела.

Изящная фигура

До 30 лет Орлова была довольно полной, что не соответствовало стандартам красоты в кинематографе тех лет. В Голливуде в те годы правили высокие белокурые красавицы Марлен Дитрих и Грета Гарбо, фигуры которых отличались стройностью и изяществом. Свой небольшой рост (всего 158 см) Любовь исправить была не в силах, а вот похудеть – запросто. Актриса полюбила спорт и до преклонного возраста занималась гимнастикой у станка, благодаря чему сохранила стройную фигуру и идеальную осанку. Дополнял картину ежедневный ледяной душ по утрам – для тонуса.

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Фото: Kinopoisk.ru

Специальный режим питания

Актриса гордилась тем, что до самой старости носила корсет одно размера, а ее талия была не больше 50 см в объеме. Помимо спорта этому способствовало и правильное питание. В ее диету входили отварные мясо, птица и рыба, много овощей, диетические супы и каши. И строго небольшими порциями.

Самая лучшая уходовая косметика

Будучи примой кино Любовь Орлова часто ездила за границу, откуда обязательно привозила дорогостоящую косметику, в том числе и лечебную. В то время, как советские женщины были вынуждены пользоваться кремом «Детский», она могла позволить себе лучшие сыворотки, лосьоны и тоники с для ухода за кожей лица и рук.

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Тушь для ресниц Gucci L'Obscur, Gucci Makeup, обладает насыщенной кремовой текстурой, которая в глубоком черном цвете и стойкостью до 12 часов. Ее консистенция позволяет нанести идеальное количество туши, практически исключая ее смазывание, осыпание или скатывание после высыхания на ресницах. Цена: 2900 рублей.

Натуральная маска для лица

Несмотря на возможность пользоваться дорогой косметикой актриса не пренебрегала и народными средствами. Она часто умывалась кефиром, считая, что он сужает поры. Если его не было под рукой, заменяла минеральной водой. Также в фаворе у Орловой была омолаживающая маска для лица из яичного желтка, меда и нескольких капель растительного масла и глицерина.

Пластические операции

Любовь Орлова всеми силами старалась поддерживать статус первой красавицы советского кино. И когда одних кремов стало недостаточно, она одна из первых прибегла к услугам пластических хирургов. Злые языки утверждают, что она не меньше 6 пластических операций, но доподлинно известно только об одной, на которую актриса решилась в 60-летнем возрасте.

Фото: kinopoisk.ru, предоставлены брендами

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