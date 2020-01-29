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Вазелин на веках, изящные брови и другие впечатляющие бьюти-секреты голливудской дивы Греты Гарбо

Великая и несравненная Грета Гарбо – гениальная актриса и невероятной красоты женщина, в голубых омутах глаз которой «утонул» не один мужчина. Она могла предстать перед режиссером в мальчишеской одежде и стоптанной обуви, и при этом в каждом ее жесте прослеживались аристократичная элегантность и чувственность, а еще… некая холодность, обусловленная, по ее же собственному признанию, национальностью. Но помимо врожденной грации у знаменитой актрисы были и свои бьюти-секреты, которые редакция Passion.ru решила вспомнить в новом обзоре.

«Моя прекрасная леди», однажды сказал о Грете Гарбо: «Она может соблазнить вас одним взглядом. Она даже может провести с вами ночь, а утром запросто выставить вон». И действительно великая шведка, женщина-загадка, холодная и всегда далекая звезда, не раз признавалась, что на протяжении всей жизни лишь позволяла любить себя, а человека, который мог бы стать достойным претендентом на ее сердце и руку, так и не встретила. Более того, она – одна из самых знаменитых нью-йоркских отшельниц, не выносившая фотографироваться, давать интервью, предпочитавшая жить уединенно и закрыто и не пускавшая посторонних в свою личную жизнь, потому о том, как она ухаживала за собой и поддерживала форму, известно преступно мало, однако кое-что все же удалось выяснить.

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Фото: eastnews.ru

Вазелин на глазах

Визитной карточкой актрисы стал фирменный макияж, благодаря которому ее глаза казались просто огромными и выразительными. Добиться такого эффекта ей помогал простой вазелин. Именно его звезда наносила на веки перед тем, как воспользоваться светлыми мерцающими тенями. Благодаря этой хитрости ее веки получались глянцевыми, а взгляд становился глубоким.

Подводка из древесного угля

Стрелки – еще одна визитная карточка актрисы. Они всегда были насыщенного цвета – это особенно важно в эпоху черно-белого кино, когда без ярких, выразительных акцентов было просто не обойтись. Подводила Грета глаза исключительно подводкой из древесного угля, которую смешивала со своим любимым вазелином.

Фото: Globallookpress.com

Никаких накладных ресниц

Гарбо – обладательница роскошных густых и невероятно длинных ресниц, потому накладные не признавала ни в каком виде и пользовалась ими лишь в исключительных случаях. Но хорошую тушь угольно-черного цвета она уважала и регулярно использовала.

Ни капли румян

Роскошная нордически-фарфоровая, мраморная, буквально прозрачная кожа – вторая отличительная черта Греты Гарбо. Своей бледностью она очень гордилась и потому никогда не загорала и не пользовалась румянами. Единственным цветным акцентом на лице, помимо голубых глаз, были маленькие губы, накрашенные яркой помадой.

Брови-ниточки

Брови актрисы полностью отвечали модным тенденциям того времени и были тонкими, как ниточки, и дугообразными, для чего Гарбо их аккуратно выщипывала и при необходимости дорисовывала изгиб карандашом.

Фото: Globallookpress.com

Лавандовое мыло

Однажды шведской красавице предложили стать лицом рекламной кампании мыла, на что звезда ответила категорическим отказом, объяснив его тем, что пользуется исключительно лавандовым мылом и только им и крайне довольна результатами такого очищения кожи.

Мужской стиль в одежде

Гарбо обожала предельный минимализм и андрогинность во всем, в том числе и в одежде. Платьям она предпочитала брюки, которые предоставляли ей большую свободу, мужские фасоны в пиджаках и верхней одежде, а по некоторым сведениям, ей шили на заказ костюмы, которые подчеркивали грудь и тонкую талию. Высокие каблуки актриса не выносила, предпочитая удобные туфли на низком или без него вовсе. А вот без таких аксессуаров, как длинный шарф, шляпа и черные очки, жить не могла – да и не было в этом нужды, они идеально дополняли ее образ недоступной «Снежной королевы».

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Помада Lost Cherry, Tom Ford, легко наносится, придавая губам сочный оттенок спелой вишни, и не теряет свою насыщенность весь день. А благодаря экстракту семян сои, маслам мурумуру и ромашки ухаживает за нежной кожей, питая и увлажняя ее. Цена: 4610 рублей.

Очистительная диета

Специально для Греты Гарбо была разработана специальная «очистительная диета», в основе которой был специальный «напиток Хаузера» из корней и листьев сельдеря, моркови, зелени, шпината, томатного сока с морской солью, специями и медом, а также фрукты, овощи, ферментированные и кисломолочные продукты. Такой довольно жесткой системы питания актриса придерживалась дважды в год (весной и осенью) на протяжении всей жизни. А вот спорт звезда не любила, предпочитая ему долгие пешие прогулки.

Фото: eastnews, globallookpress, предоставлены брендами

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