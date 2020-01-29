Вазелин на веках, изящные брови и другие впечатляющие бьюти-секреты голливудской дивы Греты Гарбо

Вазелин на глазах

Визитной карточкой актрисы стал фирменный макияж, благодаря которому ее глаза казались просто огромными и выразительными. Добиться такого эффекта ей помогал простой вазелин. Именно его звезда наносила на веки перед тем, как воспользоваться светлыми мерцающими тенями. Благодаря этой хитрости ее веки получались глянцевыми, а взгляд становился глубоким.

Подводка из древесного угля

Стрелки – еще одна визитная карточка актрисы. Они всегда были насыщенного цвета – это особенно важно в эпоху черно-белого кино, когда без ярких, выразительных акцентов было просто не обойтись. Подводила Грета глаза исключительно подводкой из древесного угля, которую смешивала со своим любимым вазелином.