Брови-ниточки, «дымчатые» глаза и еще 9 бьюти-секретов роковой соблазнительницы Марлен Дитрих
Пронзительный взгляд с поволокой, смоляные ниточки бровей, безупречно гладкая кожа, невероятной силы харизма – природа щедро наделила ее женской привлекательностью и огромной силы талантом. По собственным словам Дитрих, ее профессиональный и личный успех зиждился на трех китах – дисциплине, терпении и усидчивости. Так каким же правилам она следовала, чтобы максимально продлить свою молодость?
Выразительные скулы
«Красота требует жертв» – это практически жизненное кредо актрисы. Для того, чтобы стать обладательницей выразительных скул Дитрих распрощалась с несколькими коренным зубами!
Фото: GettyImages
Дымчатый макияж глаз
Светлые тени на подвижном веке, слегка проработанная складка, тонкая подводка межресничного пространства и накладные длинные и густые ресницы – эдакие smoky-eyes в лайт версии – глаза Марлен предпочитала красить именно так. Что касается тона, она накладывала светлый, максимально подходящий к ее аристократически бледному оттенку кожи.
Алые губы
Это неотъемлемая часть образа актрисы. Обязательный контур, выходящий за естественную линию губ, чтобы они казались больше и полнее, а сверху насыщенная красная помада – простая классика, которая была в моде тогда и актуальна сегодня.
Тонкие брови-ниточки
Актриса была первой женщиной, предложившей своим современницам избавляться от излишней растительности в области надбровных дуг. Причем она сама действовала крайне радикально, просто сбривая родные брови и рисуя угольно-черным карандашом новые тонкие ниточки. Причем зачастую располагались они несколько выше предусмотренного природой места, отчего ее взгляд казался удивленно распахнутым.
Фото: Globallookpress.com
Не красить нижние ресницы
У Дитрих был свой маленький секрет, благодаря которому она выглядела на сцене совершенно. И заключался он в игре света и тени. Причем если на скулах эти тени были вполне уместны, то под глазами – ровным счетом наоборот. Именно по этой причине она принципиально не красила нижние ресницы, чтобы тень от них не превращалась в черные круги под глазами.
Не забывать смотреться в зеркало
Где бы Марлен ни находилась – на съемочной площадке, на репетиции в театре или на красной ковровой дорожке – в ее сумочке всегда находилось место зеркалу, в которое она не забывала регулярно смотреться. И делала она это не из тщеславия, а чтобы убедиться, что ее макияж и прическа безупречны и соответствуют мероприятию, на котором она находилась.
Фото: Globallookpress.com
Стройность
В начале карьеры Дитрих обладала довольно пышными по голливудским меркам формами. Но режиссер и по совместительству любовник актрисы Джозеф фон Штернберг в самом начале их сотрудничества заставил ее похудеть на 6 килограммов. Поначалу Марлен неистово сопротивлялась подобной диктатуре, но в итоге подчинилась, а потом осознала, что худоба – это очень стильно, и не позволяла себе ни грамма лишнего веса.
Немецкая диета
Актриса была человеком исключительной силы воли и дисциплинированности, потому, когда встал вопрос о том, что ей надо похудеть, Марлен изобрела свою собственную диету, которую позднее назвали немецкой. В основе системы питания – кофе, тосты, салаты и яйца. Меню очень строгое, в нем нельзя заменять блюда по своему усмотрению. В перерывах между приемами пищи можно пить минеральную воду. Диета рассчитана на 13 дней. Звезда утверждала, что благодаря такому рациону можно похудеть на 7 килограммов меньше, чем за 2 недели. Однако современные диетологи уверяют, придерживаться такого режима можно не чаще, чем раз в полгода.
Фото: Globallookpress.com
Никаких морщин
У актрисы долгие годы не было морщин – и это во времена, когда о косметологии, к которой мы все привыкли, не шло и речи! Чтобы сохранить кожу молодой, она регулярно делала маску, в которую входили яичный белок, водка, сок лимона и ложка глицерина и ложка сметаны. Однако когда время начало брать свое и кожа начала обвисать, Дитрих прибегла к «подтяжке лица»: она начала натягивать и подклеивать обвисающую кожу хирургической лентой, которую прятала под париком или закрывала волосами.
Внутренняя красота
У Марлен было немало бьюти-секретов. Ради того, чтобы как можно дольше оставаться молодой и всегда выглядеть безупречно, она была готова на многие жертвы. Но при этом звезда всегда была уверена, что подлинная красота идет изнутри, потому никакая косметика не может исправить внешнее, если что-то не так с внутренним миром.
Сон
Дитрих была уверена, что сон продлевает молодость и позволяет выглядеть по-королевски в любых обстоятельствах. Потому актриса всегда, даже при очень плотном графике работы, придерживалась правила спать не менее 8 часов.
Фото: Globallookpress, Getty, DPA, предоставлены брендами
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