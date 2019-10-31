passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Брови-ниточки, «дымчатые» глаза и еще 9 бьюти-секретов роковой соблазнительницы Марлен Дитрих

В 30-е годы ХХ века Марлен Дитрих была самой известной, самой загадочной, самой красивой и самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда. Более того, ее по праву считали роковой femme fatale, секс-символом и иконой стиля своего времени, а для кого-то даже символом феминизма. Звезда была невероятно талантлива и загадочна. Мужчины сходили с ума от одного ее случайно брошенного в их сторону взгляда. Так каковы же были бьюти-секреты роковой красавицы и талантливой актрисы Марлен Дитрих?

Пронзительный взгляд с поволокой, смоляные ниточки бровей, безупречно гладкая кожа, невероятной силы харизма – природа щедро наделила ее женской привлекательностью и огромной силы талантом. По собственным словам Дитрих, ее профессиональный и личный успех зиждился на трех китах – дисциплине, терпении и усидчивости. Так каким же правилам она следовала, чтобы максимально продлить свою молодость?

Выразительные скулы

«Красота требует жертв» – это практически жизненное кредо актрисы. Для того, чтобы стать обладательницей выразительных скул Дитрих распрощалась с несколькими коренным зубами!

Фото: GettyImages

Дымчатый макияж глаз

Светлые тени на подвижном веке, слегка проработанная складка, тонкая подводка межресничного пространства и накладные длинные и густые ресницы – эдакие smoky-eyes в лайт версии – глаза Марлен предпочитала красить именно так. Что касается тона, она накладывала светлый, максимально подходящий к ее аристократически бледному оттенку кожи.

Алые губы

Это неотъемлемая часть образа актрисы. Обязательный контур, выходящий за естественную линию губ, чтобы они казались больше и полнее, а сверху насыщенная красная помада – простая классика, которая была в моде тогда и актуальна сегодня.

Тонкие брови-ниточки

Актриса была первой женщиной, предложившей своим современницам избавляться от излишней растительности в области надбровных дуг. Причем она сама действовала крайне радикально, просто сбривая родные брови и рисуя угольно-черным карандашом новые тонкие ниточки. Причем зачастую располагались они несколько выше предусмотренного природой места, отчего ее взгляд казался удивленно распахнутым.

Фото: Globallookpress.com

Не красить нижние ресницы

У Дитрих был свой маленький секрет, благодаря которому она выглядела на сцене совершенно. И заключался он в игре света и тени. Причем если на скулах эти тени были вполне уместны, то под глазами – ровным счетом наоборот. Именно по этой причине она принципиально не красила нижние ресницы, чтобы тень от них не превращалась в черные круги под глазами.

Не забывать смотреться в зеркало

Где бы Марлен ни находилась – на съемочной площадке, на репетиции в театре или на красной ковровой дорожке – в ее сумочке всегда находилось место зеркалу, в которое она не забывала регулярно смотреться. И делала она это не из тщеславия, а чтобы убедиться, что ее макияж и прическа безупречны и соответствуют мероприятию, на котором она находилась.

Фото: Globallookpress.com

Стройность

В начале карьеры Дитрих обладала довольно пышными по голливудским меркам формами. Но режиссер и по совместительству любовник актрисы Джозеф фон Штернберг в самом начале их сотрудничества заставил ее похудеть на 6 килограммов. Поначалу Марлен неистово сопротивлялась подобной диктатуре, но в итоге подчинилась, а потом осознала, что худоба – это очень стильно, и не позволяла себе ни грамма лишнего веса.

Немецкая диета

Актриса была человеком исключительной силы воли и дисциплинированности, потому, когда встал вопрос о том, что ей надо похудеть, Марлен изобрела свою собственную диету, которую позднее назвали немецкой. В основе системы питания – кофе, тосты, салаты и яйца. Меню очень строгое, в нем нельзя заменять блюда по своему усмотрению. В перерывах между приемами пищи можно пить минеральную воду. Диета рассчитана на 13 дней. Звезда утверждала, что благодаря такому рациону можно похудеть на 7 килограммов меньше, чем за 2 недели. Однако современные диетологи уверяют, придерживаться такого режима можно не чаще, чем раз в полгода.

Фото: Globallookpress.com

Никаких морщин

У актрисы долгие годы не было морщин – и это во времена, когда о косметологии, к которой мы все привыкли, не шло и речи! Чтобы сохранить кожу молодой, она регулярно делала маску, в которую входили яичный белок, водка, сок лимона и ложка глицерина и ложка сметаны. Однако когда время начало брать свое и кожа начала обвисать, Дитрих прибегла к «подтяжке лица»: она начала натягивать и подклеивать обвисающую кожу хирургической лентой, которую прятала под париком или закрывала волосами.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Помада-карандаш Sexy Lipstick Pen Romanovamakeup, обновленная версия популярной помады. Помада устойчивая и очень комфортная на губах, не растекается по контуру, не создает неприятного ощущения «запечатанных» губ. В обновленной версии оттенок стал более открытым, современным, насыщенным и еще более эффектным. Цена: 1400 рублей.

Внутренняя красота

У Марлен было немало бьюти-секретов. Ради того, чтобы как можно дольше оставаться молодой и всегда выглядеть безупречно, она была готова на многие жертвы. Но при этом звезда всегда была уверена, что подлинная красота идет изнутри, потому никакая косметика не может исправить внешнее, если что-то не так с внутренним миром.

Сон

Дитрих была уверена, что сон продлевает молодость и позволяет выглядеть по-королевски в любых обстоятельствах. Потому актриса всегда, даже при очень плотном графике работы, придерживалась правила спать не менее 8 часов.

Фото: Globallookpress, Getty, DPA, предоставлены брендами

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!