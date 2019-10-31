Брови-ниточки, «дымчатые» глаза и еще 9 бьюти-секретов роковой соблазнительницы Марлен Дитрих

Дымчатый макияж глаз

Светлые тени на подвижном веке, слегка проработанная складка, тонкая подводка межресничного пространства и накладные длинные и густые ресницы – эдакие smoky-eyes в лайт версии – глаза Марлен предпочитала красить именно так. Что касается тона, она накладывала светлый, максимально подходящий к ее аристократически бледному оттенку кожи.

Алые губы

Это неотъемлемая часть образа актрисы. Обязательный контур, выходящий за естественную линию губ, чтобы они казались больше и полнее, а сверху насыщенная красная помада – простая классика, которая была в моде тогда и актуальна сегодня.

Тонкие брови-ниточки

Актриса была первой женщиной, предложившей своим современницам избавляться от излишней растительности в области надбровных дуг. Причем она сама действовала крайне радикально, просто сбривая родные брови и рисуя угольно-черным карандашом новые тонкие ниточки. Причем зачастую располагались они несколько выше предусмотренного природой места, отчего ее взгляд казался удивленно распахнутым.