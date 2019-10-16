Анастасия Решетова родила сына и показала нежные фотографии с ним

В эту среду, 16 октября, в одном из московских роддомов появился на свет второй ребенок 36-летнего рэпера Тимати. Для мамы, 23-летней модели Анастасии Решетовой, малыш стал первенцем.

«Юнусов Ратмир Тимурович, добро пожаловать в этот мир! Долгожданный наш сыночек», — написала она под нежной фотографией.