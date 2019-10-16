Анастасия Решетова родила сына и показала нежные фотографии с ним
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Фото: Instagram Анастасии Решетовой
В эту среду, 16 октября, в одном из московских роддомов появился на свет второй ребенок 36-летнего рэпера Тимати. Для мамы, 23-летней модели Анастасии Решетовой, малыш стал первенцем.
«Юнусов Ратмир Тимурович, добро пожаловать в этот мир! Долгожданный наш сыночек», — написала она под нежной фотографией.
«Юнусов Ратмир Тимурович / 16.10.19 г.Москва», — был немногословен новоиспеченный отец, он опубликовал сразу четыре снимка из родильного дома.
Об отношениях рэпера и модели стало известно в 2015 году. Долгое время пара встречалась, скрывая свой статус, и лишь недавно Анастасия призналась, что она «за мужем».
Первая дочь Тимати родилась в марте 2014 года. Пока ее мама (модель Алена Шишкова) и папа работают, воспитывает ребенка бабушка — Симона Юнусова.
Фото и видео: instagram
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