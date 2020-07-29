Экс-«татушка» Юля Волкова нарастила длинные волосы и густую челку и стала выглядеть нежной и юной

Они отметили, что это один из самых удачных образов, в нем она выглядит нежной и юной.

«Вау, какая красотка», «Миленькая, нежная», «Хорошенькая такая», «Прическа 00-х», «Куколка», «Юля, ты такая красивая», «Колдовская красавица», «Роскошно!!! Получилось изумительно. Юлия, Вы очень красивая», «Вот так лучше всего», — комментируют они.

А как вам этот эксперимент?