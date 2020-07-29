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Экс-«татушка» Юля Волкова нарастила длинные волосы и густую челку и стала выглядеть нежной и юной

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Юлия Волкова

Фото: Instagram Юлии Волковой

35-летняя певица Юлия Волкова принимает комплименты поклонников.

В последнее время бывшая участница группы «t.A.T.u.» Юлия Волкова активно экспериментирует с образом. Результат ее очередного похода к мастеру по волосам очень понравился поклонникам.

Они отметили, что это один из самых удачных образов, в нем она выглядит нежной и юной.

«Вау, какая красотка», «Миленькая, нежная», «Хорошенькая такая», «Прическа 00-х», «Куколка», «Юля, ты такая красивая», «Колдовская красавица», «Роскошно!!! Получилось изумительно. Юлия, Вы очень красивая», «Вот так лучше всего», — комментируют они.

А как вам этот эксперимент?

Фото и видео: Instagram/@official_juliavolkova

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