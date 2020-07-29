Экс-«татушка» Юля Волкова нарастила длинные волосы и густую челку и стала выглядеть нежной и юной
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Фото: Instagram Юлии Волковой
35-летняя певица Юлия Волкова принимает комплименты поклонников.
В последнее время бывшая участница группы «t.A.T.u.» Юлия Волкова активно экспериментирует с образом. Результат ее очередного похода к мастеру по волосам очень понравился поклонникам.
Они отметили, что это один из самых удачных образов, в нем она выглядит нежной и юной.
«Вау, какая красотка», «Миленькая, нежная», «Хорошенькая такая», «Прическа 00-х», «Куколка», «Юля, ты такая красивая», «Колдовская красавица», «Роскошно!!! Получилось изумительно. Юлия, Вы очень красивая», «Вот так лучше всего», — комментируют они.
А как вам этот эксперимент?
Фото и видео: Instagram/@official_juliavolkova
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