Мария Шарапова обратилась в салон за натуральным образом и изменилась до неузнаваемости
33-летняя экс-теннисистка Мария Шарапова показала фотографию, на которой ее не узнали поклонники.
«Я попросила сделать естественный образ. Но, кажется, они перестарались», — написала она.
Поклонники восхитились красотой и женственностью завершившей карьеру спортсменки, но отметили, что она перестала походить на себя.
Фото и видео: Instagram/@mariasharapova
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