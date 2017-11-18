Вот это неожиданность! Мария Шарапова стала брюнеткой
Звезда мирового тенниса Мария Шарапова активно делится с подписчиками своего Instagram фрагментами тренировок, показывает различные упражнения и, зачастую, кадры с модных фотосессий и светских выходов. Однако, одним из последних снимков, опубликованных в блоге, спортсменка немало удивила поклонников. Эффектная блондинка, которая уже долгое время верна своему стилю, сменила стрижку и цвет волос.
На фотографиях Мария позирует в образе роковой брюнетки. «Хэллоуин, возможно, и закончился, но «Таинственное убийство» только началось», — гласит подпись под снимком.
Мнения фолловеров под снимком разделились. «Ваще не узнать. Смотрится очень даже 👍🏼», «Ты всегда выглядишь прекрасно, и с темным цветом в том числе», — восхищались одни. А некоторым комментаторам новый образ теннисистки не пришелся по вкусу: «Ужас ужас ужас!!!!!!!!!Светлая- ты редкая красавица,а это очень плохо.Пожалуйста верни светлые волосы....», «Мне не нравится, выглядит плохо. Верни свой естественный цвет, это твоя природная красота».
Стоит отметить, что данный образ Мария Шарапова примерила для игры Murder Mystery («Таинственное убийство» — прим.ред.), участники которой должны раскрыть инсценированное убийство.
А вам нравится Мария Шарапова в образе брюнетки?
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram