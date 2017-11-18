Спортсменка продемонстрировала новый образ в Instagram

Звезда мирового тенниса Мария Шарапова активно делится с подписчиками своего Instagram фрагментами тренировок, показывает различные упражнения и, зачастую, кадры с модных фотосессий и светских выходов. Однако, одним из последних снимков, опубликованных в блоге, спортсменка немало удивила поклонников. Эффектная блондинка, которая уже долгое время верна своему стилю, сменила стрижку и цвет волос.

На фотографиях Мария позирует в образе роковой брюнетки. «Хэллоуин, возможно, и закончился, но «Таинственное убийство» только началось», — гласит подпись под снимком.