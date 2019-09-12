Приталенный силуэт и бесконечная элегантность: Мария Шарапова предпочла строгий костюм спортивной форме

Поклонники буквально осыпали Марию комплиментами. «Вы выглядите прекрасно в этом костюме, но теннисная форма идет вам гораздо больше», «Сама элегантность!», «Спортивным девушкам любые образы к лицу, но вам – особенно» – пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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