Приталенный силуэт и бесконечная элегантность: Мария Шарапова предпочла строгий костюм спортивной форме

«Когда еще меня можно увидеть в строгом костюме?» – шутливо комментирует Шарапова свой аутфит. Звезда спорта позирует в классической двойке цвета темного шоколада. Прямые брюки, удлиненный однобортный блейзер с поясом, надетый на голое тело, – безупречная модель от американского бренда Tibi. Аутфит дополнили черные лодочки Jimmy Choo с ремешком на подъеме и высоком каблуке.
Поклонники буквально осыпали Марию комплиментами. «Вы выглядите прекрасно в этом костюме, но теннисная форма идет вам гораздо больше», «Сама элегантность!», «Спортивным девушкам любые образы к лицу, но вам – особенно» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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