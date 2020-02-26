Легендарная теннисистка Мария Шарапова официально попрощалась с теннисом. Об этом она написала в колонке для журнала Vanity Fair, а также написала в своем Instagram, опубликовав детское фото. «Теннис открыл мне мир — и показал, из чего я сделана. Так я проверяла себя и видела, как я расту. Так же будет с новым занятием, моей новой целью. Я буду стараться. Я буду добираться. Теннис, я говорю "прощай"», — написала она.Мария Шарапова победила в пяти турнирах «Большого шлема» в период с 2004 по 2014 годы, хотя ее дебют в этих соревнованиях, который состоялся в 2003 году прошел не совсем удачно. Уже в возрасте 17 лет юная теннисистка выиграла Уимблдонский турнир, обойдя Серену Уильямс. Ее не раз включали в списки самых богатых женщин мира. В 2016 году Шарапова была дисквалифицирована за допинг, но, преодолевая трудности возвращения на корт, решила отказаться от карьеры.Мария начала заниматься теннисом в возрасте четырех лет, в 1995 году переехала из Сочи в США, и с тех пор постоянно живет во Флориде. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!